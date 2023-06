Cea mai mare frică a lui Misty de când a devenit mamă. De ce se teme iubita lui Keo

Misty și Keo formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Cei doi au devenit și părinți în urmă cu ani de zile, însă odată cu acest pas, viața vedetei a devenit ceva mai complicată și plină de frici.

Cele mai mari temeri ale lui Misty

Misty trece prin schimbări majore. Deși fiica celor doi are cinci ani deja, se pare că înaintarea în vârstă o pune gânduri pe tânăra mămică. Vrea să fie o mamă grijulie și stăpână pe ea, însă acest lucru este dificil de realizat.

Iubitei lui Keo îi este extrem de frică ca nu cumva cea rău să i se întâmplă fiicei sale. Pe de altă parte, ea evită să își proiecteze gândurile negre în cea mică, pentru că acest lucru le va afecta enorm pe amândouă.

Tocmai din acest motiv, Misty a luat decizia de a nu mai citi știrile. Trebuie menționat faptul că vedeta a finalizat și studiile în domeniul psihologiei.

Drept urmare, aceasta înțelege foarte bine perioada prin care trece. Totodată, ea se descurcă cu brio când vine vorba de control. Chiar și așa însă, sunt anumite temeri pe care aceasta nu poate să treacă atât de ușor.

Iubita lui Keo, accident teribil pe scări

. Scara era destul de alunecoasă, iar ea recunoștea atunci că nu a fost deloc atentă.

În urma căzăturii de atunci, iubita lui Keo și-a luxat glezna. Iar pentru că este extrem de sensibilă la durere, aceasta a început să plângă atât de tare încât l-a speriat și pe partenerul ei de viață atunci.

”Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte ușor atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție.

Mi-am sucit piciorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat.”, povestea anul trecut aceasta, la Antena Stars.