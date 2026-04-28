Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”

Mirel Rădoi (45 de ani) a venit ca un salvator la FCSB, însă nu a rămas pe banca roș-albaștrilor nici măcar până la finalul play-out-ului. După doar 5 etape, antrenorul a plecat în Turcia, la Gaziantep, iar Gheorghe Mustață știe care a fost momentul ce l-a făcut să ia această decizie.

Care a fost cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi

Încă de la început, Mirel Rădoi a venit la FCSB cu o singură condiție, aceea de a avea control deplin asupra lotului. Astfel, Gigi Becali nu a mai fost critic cu jucătorii în următoarele meciuri și nici nu a mai intervenit asupra echipei. Însă, după o victorie cu 4-0 împotriva Oțelului, patronul a răbufnit la adresa lui Chiricheș.

În ciuda victorie fulminante, acesta l-a făcut cu ou și cu oțet, spunând că nu mai este în stare să joace la acest nivel și că îi va cere lui Mirel Rădoi să nu-l folosească într-un viitor meci de baraj. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, spune că Rădoi ar fi trecut peste aceste declarații, însă cele de la finalul meciului cu Farul, în care i-au pus capac: „Știi unde a greșit Gigi? Gigi cel mai mult a greșit la momentul în care a spus despre Chiricheș că e bine că s-a accidentat, chiar dacă și-a cerut scuze apoi. Eu vorbisem cu Mirel despre prima situație. Nu era atât de grav. Și-a dat Gigi cu părerea că nu mai poate Chiricheș. Eu știu foarte bine discuția pe care am avut-o cu Mirel. Nu cred că a afectat pe nimeni.

Problema a fost la următorul meci. Într-adevăr, Gigi și-a dat seama că a greșit. Nu se face așa ceva. Acum nu mai are importanță subiectul. S-a întâmplat și asta este. Important este să prindem noi barajul. Chiricheș este un nume greu pentru noi, a făcut foarte multe pentru echipă. Noi îl vom respecta tot timpul. Vlad Chiricheș rămâne un idol pentru suporteri”, a declarat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață nu are preferințe în baraj! Se așteaptă la un meci cu una dintre marile rivale

Privind situația din clasament și forma echipelor, există o mare probabilitate în care FCSB, dacă ar ajunge în finala barajului, să dispute un derby împotriva lui Dinamo sau Rapid. Momentan, Gheorghe Mustață nu vrea să se gândească la așa ceva și a explicat că

„Așteptăm semifinala barajului. Important este ca băieții să realizeze că poate și din cauza lor s-a ajuns la chestia asta. Au avut acea cădere de nu se mai știa cine și cum joacă. Eu sper să-și dea seama că fotbalul trebuie să fie pe primul plan la ei, pentru că asta e meseria lor. Pentru a pleca în străinătate, trebuie să joci bine și să fii constant. Nu mă interesează cu cine jucăm la baraj. Ori pe Giulești, ori pe Arcul de Triumf, tot aceeași capacitate. Important este ca băieții să salveze acest sezon”, a mai spus liderul Peluzei Nord.