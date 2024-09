Universitatea Cluj este . Formația antrenată de este pe primul loc în campionat și are un avans de cinci puncte față de Oțelul Galați, fiind și neînvinsă în actuala ediție de campionat.

Cea mai mare greșeală făcută de Mihai Rotaru la Universitatea: „Nu-l dădeam nici dacă dădea foc Craiovei”

Universitatea Cluj este neînvinsă în acest sezon în SuperLiga României, iar unul dintre , fotbalist care, deși este în vârstă de 36 de ani, este omul numărul unu la formația ardeleană. Nistor are cinci goluri și trei pase decisive în zece etape pentru U Cluj.

Cotat în prezent la 500.000 de euro, Nistor a venit gratis de la Universitatea Craiova. Dumitru Dragomir a declarat că pierderea lui Nistor a fost cea mai mare greșeală făcută de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. 123 de meciuri, 15 goluri și 18 pase decisive au fost cifrele lui Nistor în tricoul Universității Craiova.

„Eu dacă eram la Craiova, nu îi dădeam drumul lui Nistor ăsta nici dacă dădea foc Craiovei. Simbioza dintre cele trei compartimente, la Cluj o face un singur jucător, Nistor. Scoate-l pe Nistor din echipă și echipa e moartă. Fotbaliștii care au reușit în viață, sunt cei care fac preluări calumea și cei care nu fug de minge, ci către cei care au mingea.

Te obligă să îi dai mingea. E de o simplitate neîntâlnită, lovește stângul dreptul binișor, nu dă cu capul dar nu are nevoie, muncește foarte mult și toate acțiunile de atac pleacă de la el. E cel mai util jucător din campionat. Nu îi dădeam drumul de la Craiova. Craiova are jucător de talia lui Nistor? Mai joacă un an, doi, trei.

(n.r. L-ai lua la națională?) Are alt stil Lucescu. Sabău a creat toată echipa în jurul lui. Vine și face pasă cu fundașul stânga, vine și face pasă cu fundașul dreapta, pasează cu vârfurile de atac, cu fundașii centrali, face legătura între toate trei compartimentele. Dacă îl pui pe unul să îl țină om la om, îl face de râs pentru că el pleacă de lângă tine trei patru pași, până pleci tu, el dă și pasa”, a declarat Dumitru Dragomir „MAX Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir, avertisment pentru Gigi Becali

FCSB are parte de un start de sezon de coșmar în SuperLiga României. Formația antrenată de Elias Charalambous are doar 10 puncte după primele 9 meciuri disputate și se află mai aproape de zona roșie a clasamentului, decât de zona de play-off. Mai mult decât atât, campioana en-titre a remizat cu Petrolul, scor 1-1, fiind egalată la ultima fază de Tudorie.

Daniel Bîrligea a debutat în acest meci pentru gruparea roș-albastră, dar fotbalistul sosit de la CFR Cluj a fost schimbat la pauză, după o primă repriză palidă, în care FCSB juca deja în inferioritate numerică. Dumitru Dragomir a explicat de ce echipa, respectiv noile achiziții, nu dau randamentul așteptat de patronul Gigi Becali.

„Știi de ce FCSB joacă prost? Nu au continuitate jucătorii. Nu poți să-l lași 45 de minute. S-ar putea ca după 70 de minute, care are valoare, să își decidă meciul. Jucători de valoare are Becali, dar nu are echipă închegată. Nu are niciun mijlocaș de pase, poate Tănase”, a declarat Dumitru Dragomir la „MAX Profețiile lui Mitică”.

