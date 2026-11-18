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După o foarte lungă colaborare Mihai Stoica (61 de ani) a demisionat din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al FCSB. Meme a încheiat astfel o eră importantă la clubul roș-albastru. În direct la FANATIK, Giovanni Becali (74 de ani) a spus care a fost, în opinia sa, cea mai mare greșeală făcută de MM Stoica în relația sa cu Gigi Becali (68 de ani).

Giovanni Becali explică cea mai mare greșeală a lui MM Stoica în relația cu Gigi Becali

FCSB traversează o perioadă foarte slabă din punct de vedere sportiv. După un sezon 2025 – 2026 în care nu a prins pozițiile de play-off, echipa din Capitală are și un tur de sezon regular 2026 – 2027 extrem de modest, ocupând doar locul 8. În aceste condiții, de la vârf, Gigi Becali a anunțat că declanșează „Revoluția”. Rând pe rând, de la roș-albaștri au plecat Alin Stoica, Florin Cernat și, cel mai important, Mihai Stoica.

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În cadrul emisiunii „Giovanni SHOW”, cel mai important impresar român din ultimele decenii, Ioan Becali, a recunoscut că nu se aștepta niciodată ca . „Nu mă așteptam niciodată. Nu mă așteptam, pentru că, totuși, MM, ca nivel, este peste tot ce s-a schimbat acum (n.r. peste cei aduși deja în club). Cei aduși trebuie să ajungă ca MM-ul, să ajungă la nivelul său. Ei sunt numiți acum noua generație. Dar trebuie să ajungă. Cu laptop, cu cutare, cu nu știu ce, cu nu știu cum”, spune agentul.

Giovanni a explicat care a fost, din punctul său de vedere, greșeala majoră comisă de Meme în relația sa cu Gigi Becali. Acesta spune că Stoica ar fi trebuit să îi spună clar patronului că el nu are un rol de scouter, ci este strict un director sportiv. „Eu spun că MM a făcut o singură greșeală. Trebuia să-i spună patronului: ‘Băi, Gigi, eu nu sunt scouter, eu sunt director sportiv, fac plăți, fac aia, aia, țin contactul cu tine. Vorbesc cu tine tot timpul. Te țin la curent, nu fac nimic fără tine’. / ‘Dar pentru a găsi niște jucători, cum zici tu, hai să luăm un scout’. Și slavă Domnului, găsea scout atunci. Atunci găsea. Putea să găsească și un străin scout. Cu 10.000 de euro pe lună găsea cel mai tare scout. Îi aduceam eu cel mai tare scout”.

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Ce spune Giovanni despre noua „organigramă” de la FCSB. Laude pentru Raul Rusescu

La începutul acestei săptămâni, , în cadrul unei conferințe de presă organizate la baza sportivă a clubului. Cei doi foști campioni ai României au revenit în club după plecarea lui Mihai Stoica. Primul va fi noul șef al Academiei, în timp ce polonezul va ocupa funcția de director sportiv de la FCSB.

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Întrebat despre noile „achiziții” ale clubului lui Gigi Becali, Giovanni a spus: „Rusescu e un băiat deștept. A fost jucătorul meu, l-am dus la FC Sevilla. Studiază, va deveni un om important în fotbal. A fost și o mișcare a lui Gică Popescu de a-l lua la Farul Constanța, dar nu s-a mai concretizat. E un băiat citit, care comentează extraordinar. Vorbește într-o limbă populară, înțelegi ce vrea să spună. A stat și în afară, în Turcia, Spania, Portugalia. Vrea să învețe mai mult. Vrea să-și ia și diploma de director, de scout”.

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În opinia impresarului, dacă vărului său, Gigi Becali, nu îi vor ieși planurile cu ceea ce demarează în prezent, va mai pune la cale o „Revoluție”. „(n.r. Dacă anul ăsta nu-i iese lui Gigi Becali, ce se va întâmpla? Cu toate permutările astea: jucători, Reghe?) Ce să se întâmple, începe o nouă Revoluție! (n.r. Îl activează pe Meme?) Când va fi chemat, el e acolo, tot timpul”.