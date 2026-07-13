Cea mai mare greșeală pe care o face Nicușor Dan la discuțiile cu partidele pentru formarea noului Guvern. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir

ADVERTISEMENT

Preşedintele Nicuşor Dan a chemat luni partidele la consultări, însă nici de această dată nu s-a ajuns la vreun rezultat cu privire la o formulă funcţională de guvern, iar criza politică se prelungeşte pe termen nedefinit. Mitică Dragomir crede că soluţia se află la Nicuşor Dan, însă consideră că şeful statului a făcut o greşeală.

Nicuşor Dan nu trebuia să fie atât de categoric în privinţa AUR, consideră Dragomir

Partidele politice au ratat şi la întâlnirea de luni, de la Cotroceni, şansa de a pune capăt crizei politice, aceasta fiind poate ultima şansă din această vară în care s-ar fi putut ajunge la un compromis legat de viitorul guvern. Mitică Dragomir a privit dincolo de disensiunile dintre partide şi îi găseşte o vină lui Nicuşor Dan pentru acest blocaj.

ADVERTISEMENT

„Văd că astăzi. L-au întrebat dacă este de acord ca AUR să vină lângă PSD dacă nu găseşte altă formă de guvernare. Şi el a răspuns nu. Adică n-a mai fost diplomat.

În cazurile astea trebuie să o dai şi după cireş, să spui: ‘Vom vedea cum vor escalada evenimentele…’ Nu trebuie să spui niciodată categoric nu sau categoric da. El a jucat bine până acum, dar acum nu ştiu ce se întâmplă. A fost prea categoric. Pentru că, totuşi, AUR a fost ales de popor. Poporul nu mai contează chiar deloc?”, s-a întrebat retoric fostul şef al LPF.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir: „Începând de astăzi îl bănuiesc pe Nicuşor că vrea anticipate”

legată de acest blocaj şi nu exclude ideea ca varianta anticipatelor chiar să-i surâdă preşedintelui. „Chiar dacă Grindeanu bate palma cu AUR, Nicuşor a zis astăzi că nu e de acord. Şi dacă nu e de acord, nu nominalizează, de el depinde. Începând de astăzi îl bănuiesc pe Nicuşor că vrea anticipate”, a mai spus fostul deputat, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Indiferent cât de mult s-ar adânci sau prelungi criza politică, Dragomir consideră că un guvern PSD-AUR este imposibil de alcătuit în momentul de faţă.

ADVERTISEMENT

„Conform preşedintelui ţării, PSD nu va face guvern cu AUR. PSD-ul nu se dezice de preşedinte. Grindeanu este loial relaţiei cu Nicuşor Dan”, a mai spus Dumitru Dragomir.