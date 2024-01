Cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu. Cum a reușit să păcălească pe toată lumea: “Să n-audă nimic”

Care este cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu? Soția lui Nicolae Ceaușescu a reușit să păcălească pe toată lumea. Au existat numeroase falsuri și forțări atunci când a venit vorba de cariera ei academică.

Cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu

Pentru cei care nu știu, Elena Ceaușescu a reușit să obțină titlul de doctor inginer în mai puțin de o lună. Asta în condițiile în care procedurile standard pentru obținerea unui doctorat durează și pot fi și complicate.

Mai exact, unele persoane au nevoie de ani buni pentru a obține acest titlu. Cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu însă avea să iasă la suprafață târziu, având în vedere că lucrurile au fost făcute ca la carte.

Cum arată în realitate parcursul academic al soției lui Nicolae Ceaușescu? Aceasta a avut de repetat un an și de asemenea, a avut și o întrerupere de studii. Sau cel puțin asta arată o pagină din catalogul personal al unui profesor.

Menționăm că Elena Ceaușescu a absolvit Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic București. Se pare că la anumite examene nu a avut chiar atât de mult noroc. La final

Cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu avea să prindă contur ani mai târziu. În toamna anului 1964, soția lui Nicolae Ceaușescu a fost numită la conducerea Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM.

Acela a fost momentul în care Elena Ceaușescu a început colaborarea cu mai mulți chimiști renumiți. De altfel, s-ar părea că ei ar fi fost cei care au contribuit masiv la . Câteva detalii în acest sens au fost făcute publice de Radu Bordeianu, unul dintre colegii săi de la ICECHIM.

Când a luat naștere cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu

Acesta a confirmat faptul că Elena Ceaușescu a fost ”ajutată” în realizarea tezei de doctorat. Pe de altă parte, el a negat faptul că ar fi colaborat în vreun fel cu ea, sau ar fi avut un aport.

„Nu am colaborat in niciun fel. Eu am terminat in 1963, iar in ’65, când m-am angajat la ICECHIM, toate lucrările experimentale cuprinse in teza fuseseră practic încheiate (poate cu excepția câtorva detalii), sub conducerea profesorului Ozias F.

Solomon, pe atunci profesor de Chimie Macromoleculara la Institutul Politehnic si seful Sectiei Elastomeri din ICECHIM. Ozias Solomon si Silvia Bittman au avut contribuțiile cele mai importante la acea lucrare. Amândoi au emigrat, la scurt timp dupa sustinerea tezei, in Statele Unite. Ozias Solomon a murit, Silvia Bittman are in jur de 85 de ani”, susținea Bordeianu, citat de .

Cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu a continuat. În perioada 1957-1957, ea a reușit să obțină trei brevete. De asemenea, a publicat și numeroase articole, dar și comunicări. Totuși, puțini cred că ar fi făcut totul singură.

Mai exact, în realitate ar fi fost vorba doar despre o minciună a Elenei Ceaușescu. Adevărații autori ar fi fost colectivul de la ICECHIM și alți cercetători. Iar aspectele controversate nu se opresc doar aici.

Academicianul Cristofor Simionescu ar fi avut și el o implicare. Mai exact, el ar fi coordonat teza de doctorat a Elenei Ceaușescu. Numele său nu apare însă în documente oficiale.

Mai mult de atât, fiul său povestea la un moment dat că tatăl lui ar fi refuzat să conducă teza ori să facă parte din comisia de doctorat. Cum a evoluat însă cea mai mare minciună a Elenei Ceaușescu?

În 1967, soția lui Nicolae Ceaușescu urma să susțină teza de doctorat într-un cadru public. Asta nu s-a întâmplat însă niciodată. Prezentarea ar fi avut loc la 6 dimineața, departe de ochii publicului, într-un mod aparte.

A susținut sau nu Elena Ceaușescu singură teza de doctorat?

Nu a contat însă, pentru că la final, comisia a dat voturile necesare pentru acordarea titlului de doctor inginer Elenei Ceaușescu. Chiar și așa, multe întrebări au rămas fără răspunsuri.

Nu puțini sunt cei care se gândesc dacă într-adevăr, Elena Ceaușescu a susținut teza de doctorat singură, sau totul a fost o minciună. Asta în condițiile în care prezentarea sa a fost una neobișnuită.

„Era susținere publică și anunțul evenimentului a fost afișat la avizierul Institutului, jos, la intrare. Toată lumea, mai ales tinerii asistenți erau curioși. Era un eveniment la fel de interesant ca vizita lui Gogu Constantinescu sau a lui Henri Coandă. Așa că au venit de dimineața, să ocupe locuri cât mai în față, în acea sală.

Să nu fie în ultimele rânduri, să n-audă nimic, că ăștia, mai bătrâni, mai vorbeau și cu prune în gură. După ce au luat masa la cantină – fugă, cu mic, cu mare, la sala de consiliu. De la șapte și un sfert – șapte și douăzeci, începuseră să apară. Sala era închisă, dar pe ușa sălii era un afiș: teza s-a susținut la ora 6 dimineața. A

ceasta este mărturia verbală a patru persoane care au participat, direct, la acel eveniment. Mi-au relatat mie, direct, nu din auzite. Sunt persoane, acum în vârstă, profesori consultanți. Persoane de mare probitate. Așadar, rămâne întrebarea: a susținut teza tovarășa inginer Elena Ceaușescu sau s-a susținut singură teza?”, punctează Vasile Constantin Diaconescu, primul director al Muzeului Institutului Politehnic, citat de JN.