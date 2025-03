Cea mai mare problemă pe care Stanciu o va întâmpina în Serie A: „E o presiune imensă!”

. Mijlocașul român Specialiștii FANATIK știu ce probleme va avea experimentatul fotbalist în Serie A.

Probleme pentru Nicolae Stanciu. Ce obstacole va avea în Serie A

Serie A face parte din primele 5 campionate din Europa ca valoare și nivel fotbalistic. Primul eșalon din Italia are multe echipe de top, dar și echipe care luptă an de an indiferent de resurse sau de adversarul pe care îl întâlnesc.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, analiștii FANATIK au analizat situația lui Nicolae Stanciu, cel care va juca pentru prima dată în carieră într-un astfel de campionat, după vârsta de 30 de ani.

„Dacă nu reușești să treci peste asta, ai probleme!”

„Mai e ceva. Este foarte bine pentru noi și pentru naționala României… Dar mai e o problemă! Dacă nu va juca?”, a spus Sabin Ilie.

„Aici nu o cred, fiindcă Stanciu e un jucător care n-a avut probleme oriunde a fost și-a jucat. De jucat va juca. Problema e dacă va putea să țină ritmul…

Cea mai mare problemă în Italia e presiunea pe care o pun televiziunile și… suporterii pe tine. E o presiune extraordinar de mare și dacă nu reușești să treci peste asta, ai probleme!”, a spus și Dănuț Lupu.

„Aduci căpitanul naționalei României totuși”

„Va jucat două, trei, patru meciuri. Dacă va fi la nivelul pe care îl așteaptă ei, va juca în continuare. Aduci căpitanul naționalei României totuși”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

„E un club de tradiție, e un club care știi că nu pică anul ăsta. E un club care va termina la mijloc. Va termina spre partea a doua, înțeleg că a prelungit și Patrick Vieira, am citit ieri.

Deci dacă a prelungit înseamnă că ești în planurile lui, că așa te pomeneai că nu prelungea Vieira și venea altcineva în vară și lui nu îi plăcea. Deci înseamnă că l-a vrut și Vieira”, a concluzionat Alin Buzărin la FANATIK SUPERLIGA.