„Cea mai mare satisfacție a mea! Eu, stelistul, să-i fac stadion lui Dinamo!”. Marcel Ciolacu dezvăluie la ce meciuri europene ale „câinilor” a fost pe stadion

Stelistul Marcel Ciolacu (56 de ani) vrea să pună umărul la construirea noului stadion Dinamo. Recent s-a terminat . Șase firme au intrat în concurs, iar pe 9 decembrie, CNI ar trebui să anunțe care dintre ele se va ocupa de proiect.

Stelistul Marcel Ciolacu vrea să îi facă stadion lui Dinamo! „Cea mai mare satisfacție”

Arena va fi funcțională peste trei ani și va avea o capacitate de 25.059 de locuri. Contractul va fi atribuit pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț, componenta financiara având o pondere de 40% din punctaj, iar cea tehnica de 60%, astfel: organizarea și metodologia (36%) și experiența profesională a managerului de contract, arhitectului, inginerului proiectant de structuri și de instalații HVAC (24%).

„Știți ce mi-e ciudă? Noi românii nu suntem oameni răi. Mai înjurăm pe stadion. Eu până la pauză cred că dau vreo 7 goluri, ca fiecare dintre noi. A ratat vreunul din tribună? Nu suntem oameni răi.

Ne-am învrăjbit așa, ne-am urâțit, dar de vină nu sunt românii. De vină sunt politicienii pentru că întotdeauna când vin alegerile încercăm să ne împărțim. ‘Ăia sunt de stânga, ăia de dreapta, ăia sunt răi, ăia sunt buni. Ăia sunt corupți, ăia nu sunt corupți’.

În spatele fiecărui politician stă un român. Ce dușmănie am eu cu doamna Lasconi? Mai e și femeie. Să mă ierte Dumnezeu. Mă cert eu cu doamna Lasconi? În spatele doamnei Lasconi sunt români. Ce dușmănie am eu cu Nicolae Ciucă? ‘Domne se unesc ăia, ne iau țara’. Cine ia țara?”, a transmis Marcel Ciolacu.



„Cum să nu țin cu Dinamo?”

Deși , Marcel Ciolacu este și dinamovist la nevoie. Premierul României și-a amintit că i-a susținut pe „câini” chiar de pe stadion la meciurile din cupele europene.

„Noi avem o problemă. Avem un război la graniță și avem de făcut niște investiții în infrastructură și economie. Suntem restanți. N-am făcut un stadion! Noroc că a venit Gică și am făcut trei stadioane: Steaua, Arcul de Triumf, Rapid și avem restanța cu Dinamo.

Asta e cea mai mare satisfacție a mea. Unul care ține cu FCSB să facă stadionul de la Dinamo. Cum ar veni bănățeanul de Grindeanu să facă Autostrada Moldovei. Păi când am jucat cu Hamburg nu ne-am uitat toți la TV? (n.r. – Și ai ținut cu Dinamo?) Cum să nu țin cu Dinamo? Am fost pe stadion și la meciul cu Benfica, ne-au bătut cu 1-2. Am fost pe stadion și am ținut cu Dinamo. Cu Craiova n-am ținut toți?

La Craiova n-am mers, dar la Dinamo am mers. Trebuie odată să devenim și noi normali. Să lăsăm un pic ura asta. Ne înjurăm pe stadion, m-au fluierat pe mine la Petrolul, asta e. (n.r. – Cum te ai simțit?) Nu m-am simțit formidabil, nu m-am simțit confortabil.

Pe de altă parte, îmi aduceam aminte de mine. Când spunea de vreun politician pe un stadion, mamă ce fluieram. (n.r. – Și tu ai fluierat politicienii?) Bineînțeles! ‘Bă, dar te de ce te enervezi că la fel făceai și tu’”, a declarat premierul României, în exclusivitate la emisiunea „Sport și Politică” cu Horia Ivanovici.

Cand SE FACE STADIONUL lui Dinamo! Marcel Ciolacu, ANUNTUL MOMENTULUI pentru cainii rosii