Cea mai mare trădare din fotbalul românesc!? Cum l-a împiedicat Gigi Becali pe MM Stoica să semneze cu Rapidul lui Copos

Președintele celor de la FCSB a povestit, în lux de amănunte, cum a ajuns la echipa patronată de Gigi Becali. Acesta a avut ofertă și de la Rapidul lui George Copos, însă, în final, a acceptat propunerea roș-albaștrilor chiar pe un salariu de trei ori mai mic.

MM Stoica putea ajunge la Rapid! De ce l-a refuzat pe George Copos

Din 2002, Mihai Stoica lucrează la FCSB. Au existat și perioade de pauză, . A câștigat nenumărate trofee alături de roș-albaștri și a dus echipa departe în cupele europene, iar acum, în emisiunea MM la FANATIK, și-a adus aminte cum au decurs negocierile.

De ce a plecat Mihai Stoica de la Oțelul

Acum 23 de ani, MM pleca de la Galați. Nemulțumit de banii primiți de Oțelul din partea autorităților locale, Mihai Stoica a decis că e momentul potrivit să își caute un nou loc de muncă. Prima ofertă a venit de la George Copos, fostul patron al Rapidului.

„În 2002 am venit la Steaua. Trei ani am stat la Urziceni și am avut o perioadă de doi ani în care am fost plecat departe. Au mai fost câteva luni în care am lipsit din motive personale. Nu am mai vrut să rămân la Galați.

Am avut niște probleme cu fostul primar. Într-o ședință de consiliu, când cineva a spus: ‘Hai să dăm niște bani la Oțelul, că ăla vrea să plece’, primarul a zis: ‘Cine să plece!?’. Am zis: ‘Bine, ok, plec’. Am hotărât să plec fără să am vreo ofertă. A venit o ofertă de la Rapid. Copos era”, povestește MM Stoica.

MM Stoica l-a refuzat pe Copos pentru a semna cu Becali! Primul său salariu: 3000 de dolari!

Doar că Mihai Stoica nu era căutat doar de Rapid, ci și de FCSB. Cu greu a dat Gigi Becali de el, însă, în final, când au discutat la telefon, actualul președinte al celor de la FCSB și-a dat acordul. Salariul pe care urma să îl încaseze la clubul roș-albastru era de trei ori mai mic față de cel promis de Copos.

„Eu nu răspundeam la numere necunoscute. Teia Sponte m-a sunat. Mi-a zis: ‘De ce nu-i răspunzi lui Gigi Becali? Ești nebun?’. Am sunat înapoi și mi-a zis: ‘Băi, da’ tu ce faci? Am auzit că ai plecat de la Galați!’. Am răspuns: ‘Da, am plecat și semnez cu Rapid’. M-a întrebat dacă nu vreau să vin la Steaua. Am zis că ba da, vreau. A trebuit să opresc mașina, că îmi tremura piciorul pe ambreiaj. Tata era dinamovist. L-am întrebat ce să fac și mi-a zis să merg la Steaua. Mi-a spus să nu mă gândesc la bani.

La Rapid luam 7.000 de euro plus prima întreagă. Mă duceam la peste 10.000. Știam cam ce se câștigă la Steaua. Am cerut 3.000 de dolari, în condițiile în care am găsit apartament cu 900 de euro. Era gaură. Fostul președinte avea 1.700 de euro. Chiar am venit. Am zis că avem posibilitatea să-l luăm pe Ghionea, în 2002. Asta a fost povestea.

Venise și Olăroiu antrenor. Gigi a venit cu noi doi. Pițurcă a rămas manager general. Mă pregăteam să semnez cu Rapidul. Noi bătuserăm palma. Era puțin complicat. Dinu Gheorghe nu prea era de acord ca eu să vin. Am vorbit cu Victor Becali să-i dea ok-ul pentru mine. Așa a fost să fie atunci, în 2002”, a mai povestit Mihai Stoica în podcastul MM la FANATIK.

Trofeele câștigate de Mihai Stoica la Steaua/FCSB

Titluri: 2004/2005, 2005/2006, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2023/2024, 2024/2025

2004/2005, 2005/2006, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2023/2024, 2024/2025 Cupa României: 2010/2011, 2014/2015, 2019/2020

2010/2011, 2014/2015, 2019/2020 Supercupa României: 2006/2007, 2013/2014, 2019/2020, 2024/2025, 2025/2026