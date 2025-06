Cea mai mare tranzacție din istoria sportului este gata! Cine e magnatul care plătește zece miliarde de dolari pentru a cumpăra o echipă

Sezonul NBA a fost deja istoric pentru Losa Angeles Lakers, . Acum, clubul din California este din nou în centrul atenției.

Vânzarea Los Angeles Lakers o depășește pe cea a lui Boston Celtics

Familia Buss, cea care deține franciza, a ajuns la un acord pentru a vinde acționariatul majoritar, adică 66 % din participațiuni, lui Mark Walter, CEO al TWG Global. Jeanie Buss va continua totuși să-și îndeplinească rolul actual de președinte al clubului.

Familia Buss a venit la Lakers în 1979, când Jerry Buss a cumpărat franciza de la Jack Kent Cooke, într-o afacere care a costat 67,5 milioane de dolari. Prețul a inclus și echipa de hochei Los Angeles Kings, dar și sala din Inglewood.

Cifrele operațiunii de acum sunt amețitoare. La mijloc sunt 10 miliarde de dolari. Tranzacția are actele pregătite și va fi cea mai mare din istoria sportului. Va depăși vânzarea unei alte echipe celebre, Boston Celtics, finalizată pentru 6,1 miliarde de dolari.

Familia Buss a transformat Lakers într-o legendă a sportului

Achiziționarea Lakers de către Jerry Buss, acum 46 de ani, a fost un moment important în istoria NBA. El a transformat franciza în ceea ce este astăzi. Adică una dintre cele mai importante mărci din sportul mondial.

Cu viziunea sa de afaceri, el a modernizat clubul și a făcut din echipă mult mai mult decât baschet. Lakers a atras numeroase vedete din baschet, de la Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Byron Scott, Michael Cooper la regretatul Kobe Bryant ori Shaquille O’Neal, Pau Gasol, Anthony Davis și LeBron James. Lakers are 17 titluri de campioană. Doar Boston Celtics are cu unul mai mult.

După moartea lui Jerry Buss, în 2013, proprietatea a trecut la copiii săi și de atunci fiica Jeanie a devenit președinte al Lakers. Ea va rămâne în funcție chiar dacă acționarul principal va fi altcineva.

Noul proprietar are acțiuni și la Chelsea

Mark Walter, viitorul proprietar, este acționar al echipei din 2021, când a primit și un drept de preempțiune asupra majorității acțiunilor echipei. Acesta are participații în alte organizații sportive, cum ar fi Los Angeles Dodgers (baseball), Los Angeles Sparks (WNBA), Billie Jean Cup (tenis), Cadillac (Formula 1) și Professional Women’s Hockey League.

Walter are 65 de ani și se află pe locul 589 în clasamentul Forbes. Acesta este CEO al TWG Global, care administrează fonduri prin firme precum Guggenheim Partners. Compania lui are peste 300 de miliarde de dolari în active sub administrare.

L-a adus pe Shohei Ohtani pe un salariu record

În 2012, acesta a fost inclus într-o listă a celor mai influenți oameni din sportul mondial. De-a lungul carierei sale în lumea sportului, Walter s-a remarcat prin faptul că nu a evitat niciun efort economic pentru a-și consolida echipele și proiectele.

Spre exemplu, a decis aducerea starului lui Dodgers, Shohei Ohtani, în decembrie 2023. Japonezul, vedetă în baseball, se bucură de cel mai mare contract din lume: 700 de milioane de dolari pentru 10 ani.