Cea mai mare victorie din istoria echipei naționale, adusă din nou în prim-plan! Cum a fost Franța spulberată de România

Una dintre cele mai mari victorii din istoria sportului românesc va putea fi văzută, din nou, la TV. În urmă cu 45 de ani, naționala de rugby a Franței a fost spulberată de o selecționată legendară a României
Cristian Măciucă
13.11.2025 | 16:45
Cea mai mare victorie din istoria echipei nationale adusa din nou in primplan Cum a fost Franta spulberata de Romania
Cea mai mare victorie din istoria echipei naționale, adusă din nou în prim-plan! Cum a fost Franța spulberată de România. FOTO: colaj Fanatik
Iubitorii sportului, în general, și ai rugbyului, în special, vor putea rememora una dintre cele mai mari victorii din istoria „stejarilor”. În 1980, România a învins reprezentativa Franței cu un neverosimil 15-0.

După 45 de ani, meciul de rugby istoric România – Franța 15-0 se vede din nou la TV

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 11:00, pasionațiii de rugby au ocazia să revadă unul dintre cele mai memorabile momente din istoria rugbyului românesc. Este vorba de succesul obținut de „stejari” împotriva Franței, scor 15-0. Meciul s-a disputat în urmă cu 45 de ani pe stadionul Giulești din Capitală.

Confruntarea a avut loc pe 23 noiembrie 1980, în fața a 20.000 de spectatori, care au umplut până la refuz tribunele arenei rapidiste. Victoria cu 15-0 a reprezentat cea mai mare diferență de scor înregistrată în favoarea „stejarilor” în istoria duelurilor directe cu selecționata „cocoșului galic”. Pentru România au marcat atunci Borș 1e (min. 80+7), Constantin 1t, 3lp (min. 40+1, 63, 80+3).

Cine transmite la TV meciul de rugby România – Franța 15-0

Difuzarea partidei care s-a disputat în urmă cu 45 de ani va reprezenta o premieră. Din 1980 și până în prezent, meciul România – Franța 15-0 nu s-a mai văzut la televizor. Reluarea jocului se va vedea sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 11:00, pe TVR Sport.

Cum comentariul original s-a pierdut, cei care vor povesti meciul din studioul TVR Sport vor fi doi dintre eroii României de atunci, Mircea Paraschiv și Sorin Fuicu, alături de jurnalistul Octavian Pescaru. Momentul istoric reprezintă o premieră și pentru cei doi foști mari rugbyști. Aceștia nu au văzut până acum înregistrarea legendarei partide, deși au fost actorii principali în acea victorie de poveste.

Cine a jucat în România – Franța 15-0 din 1980

  • România: 15. Ion Simion – 14. Sorin Fuicu, 13. Gheorghe Vărzaru, 12. Ion Constantin, 11. Marian Aldea – (md) 10. Dumitru Alexandru, (mg) 9. Mircea Paraschiv (căpitan) – 7 Enciu Stoica, 8. Pompiliu Borş, 6. Florică Murariu – 5. Gheorghe Caragea, 4. Gheorghe Dumitru – 3. Constantin Dinu, 2. Mircea Muntean, 1. Ion Bucan; Antrenori: Valeriu Irimescu și Petre Cosmănescu
  • Franța: 15. Sèrge Blanco – 14. Daniel Bustaffa, 13. Roland Bertranne, 12. Patrick Mesny, 11. Laurent Pardo – (md) 10. Bernard Viviès, (mg) 9. Jean-Pierre Élissalde – 7. Éric Buchet, 8. Manuel Carpentier, 6. Jean-Pierre Fauvel – 5. Jean-Paul Wolf, 4. Alain Maleig – 3. Robert Paparemborde (căpitan), 2. Philippe Dintrans, 1. Michel Cremaschi; Antrenor: Jean Desclaux

Ce a scris presa vremii după acest succes de poveste

Ca să ne dăm seama ce însemna acel 15-0 trebuie spus că în întreaga sa istorie echipa de rugby a Franței a pierdut 32 de meciuri fără să înscrie vreun punct. Și a făcut-o în fața altor națiuni majore.

A doua zi după meci, ziarul „Sportul” a titrat pe prima pagină „Rugbyul românesc în haine de sărbătoare” și a descris momentul ca fiind unul „culminant” pentru sportul cu balonul oval.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
