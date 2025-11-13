Cea mai mare victorie din istoria echipei naționale, adusă din nou în prim-plan! Cum a fost Franța spulberată de România

Iubitorii sportului, în general, și ai rugbyului, în special, vor putea rememora una dintre cele mai mari victorii din istoria „stejarilor”. În 1980, România a învins reprezentativa Franței cu un neverosimil 15-0.
Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 11:00, pasionațiii de rugby au ocazia să revadă unul dintre cele mai memorabile momente din istoria rugbyului românesc. Este vorba de succesul obținut de „stejari” împotriva Franței, scor 15-0. Meciul s-a disputat în urmă cu 45 de ani pe stadionul Giulești din Capitală.
Confruntarea a avut loc pe 23 noiembrie 1980, în fața a 20.000 de spectatori, care au umplut până la refuz tribunele arenei rapidiste. Victoria cu 15-0 a reprezentat cea mai mare diferență de scor înregistrată în favoarea „stejarilor” în istoria duelurilor directe cu selecționata „cocoșului galic”. Pentru România au marcat atunci Borș 1e (min. 80+7), Constantin 1t, 3lp (min. 40+1, 63, 80+3).
Difuzarea partidei care s-a disputat în urmă cu 45 de ani va reprezenta o premieră. Din 1980 și până în prezent, meciul România – Franța 15-0 nu s-a mai văzut la televizor. Reluarea jocului se va vedea sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 11:00, pe TVR Sport.
Cum comentariul original s-a pierdut, cei care vor povesti meciul din studioul TVR Sport vor fi doi dintre eroii României de atunci, Mircea Paraschiv și Sorin Fuicu, alături de jurnalistul Octavian Pescaru. Momentul istoric reprezintă o premieră și pentru cei doi foști mari rugbyști. Aceștia nu au văzut până acum înregistrarea legendarei partide, deși au fost actorii principali în acea victorie de poveste.
Ca să ne dăm seama ce însemna acel 15-0 trebuie spus că în întreaga sa istorie echipa de rugby a Franței a pierdut 32 de meciuri fără să înscrie vreun punct. Și a făcut-o în fața altor națiuni majore.
A doua zi după meci, ziarul „Sportul” a titrat pe prima pagină „Rugbyul românesc în haine de sărbătoare” și a descris momentul ca fiind unul „culminant” pentru sportul cu balonul oval.