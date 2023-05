Cea mai misterioasă țară din lume. Ce a remarcat acolo bărbatul care a vizitat toate cele 193 de țări de pe glob

Cea mai misterioasă țară din lume. Un bărbat care a vizitat toate cele 193 de țări ale lumii a spus de ce i se pare așa!

Cea mai misterioasă țară din lume. Ce reguli stricte are

Un bărbat din Statele Unite a avut un vis pe care a reușit să îl îndeplinească în 10 ani. Acesta a vrut să călătorească în toate țările lumii și a spus care este cea mai misterioasă de pe glob.

Randy Williams și-a terminat turul lumii abia săptămâna trecută în . Acesta a numit-o cea mai misterioasă țară de pe planetă.

Lucrurile sunt cu atât mai suspecte aici cu cât timp de patru ani țara a avut în mod complet. Chiar și acum bărbatul care a reușit să călătorească în toată lumea spunea că sunt restricționate călătoriile. Acesta a spus că a putut să viziteze Turkmenistanul doar printr-o companie de turism aprobată de Guvern.

„Turkmenistanul este una dintre cele mai misterioase țări de pe planetă și este una dintre cele mai restricționate când vine vorba de vizitatori. Deci, singurul mod în care puteți vizita Turkmenistanul este printr-o companie de turism aprobată”, a declarat bărbatul, potrivit site-ului UPI.

Bărbatul care a vizitat cea mai misterioasă țară din lume și-a cumpărat propria națiune

Bărbatul a reușit să călătorească în toate țările stabilite conform organizației Națiunilor Unite, inclusiv în Kosovo sau Sahara occidentală.

Dar bărbatul nu s-a oprit aici și a decis să urmeze un alt vis al său după ce obiectivul de a călători în toată lumea i s-a îndeplinit.

Acesta a cumpărat o bucată mică de teren lângă mare și i-a dat și un nume. Și nu este o glumă, bărbatul chiar a înființat o micronațiune, pentru care a plătit puțin sub 20.000 de dolari (pentru teren).

„Păi, când rămâi fără țări de vizitat, trebuie să-ți creezi una proprie. Vă aduc în Republica Populară Slowjamistan. Țara mea. Am cumpărat 44 m2 lângă mare și am numit-o Slowjamistan. E țara mea. Eu sunt Salton”, a mai povestit bărbatul.

Conform bărbatului care a fondat națiunea în mijlocul deșertului californian aceasta are 99 de cetățeni. Oamenii pot aplica online pentru a primi cetățenia și are și o regulă foarte clară: nimeni nu are voie să poarte celebrii pantofi numiți crocs.