Cea mai nouă escrocherie din România. Cum poți rămâne fără bani dacă vrei să donezi mobilă

Potrivit polițiștilor, escrocii au perfecționat o nouă metodă de a înșela oamenii, bazându-se pe nevoia oamenilor de a scăpa de mobilă, prin donații.

Escrocheria cu mobila, ultima găselniță a infractorilor

Oamenii legii spun că au mari probleme pentru că mulți români nici măcar nu își dau seama că sunt victime și nu depun plângere penală în multe cazuri. Cert e că există deja o rețea mare, bine pusă la punct, care perfecționează zilnic această escrocherie cu mobilă veche.

Cum procedează, de fapt, escrocii, în acest caz? Mioara e una dintre victimele care povestește prin ce a trecut. Pentru că s-a mutat la o garsonieră de la patru camere, a decis să doneze mare parte din mobila pe care o deținea.

”Am căutat mai întâi firme care se ocupă cu mutatul mobilei și mi-au cerut între 1.500 și 2.500 de lei, iar o firmă care ia lucrurile din casă și le aruncă cere tot cam atât. Am făcut un calcul și am ajuns la concluzia că dacă îmi cumpăr mobilă nouă, mă costă mai puțin și transportul e gratuit. Apoi am văzut că sunt mulți care donează mobila veche și am pus un astfel de anunț pe un grup de Facebook.

Mi-a scris o femeie din Prahova. Mi s-a părut ciudat că vrea să ia o parte din mobilierul vechi, trimițând o mașină și cinci oameni, de la aproape 200 de kilometri distanță, dar am considerat că e alegerea ei, iar eu trebuie să mă ocup de mutarea în celălalt apartament, deci nici măcar nu m-am gândit că ar putea fi o problemă. Le-am dat adresa de acasă și i-am așteptat. Când au venit, am văzut că se cam strâmbă, dar au luat mai multe dulapuri mari și niște fotolii. După ce au plecat, am început să primesc telefoane de la cea care m-a contactat inițial, pentru a se plânge de calitatea produselor, deși eu nu i le-am vândut. După trei zile mi-a cerut bani, plângându-se că i-am făcut probleme”, explică femeia.

care preia mobila donată, după care se plânge de calitatea acesteia și cere bani în schimb. Prin acest tip de presiune, psihologică, unele victime cedează și plătesc, deși nu are nicio logică.

”Este clar că de obicei se donează obiecte vechi, folosite. Mai ales dacă persoanele care pun anunțuri le însoțesc și de fotografii, e greu de crezut că o amărâtă care spune că nu are bani de mobilă ar plăti pentru a transporta două dulapuri vechi de la 200 de kilometri distanță cam aceeași sumă pe care ar da-o pe mobilă nouă”, explică un psiholog criminalist pentru

Psihologul le transmite donatorilor să nu cedeze acestor presiuni și să facă plângere la Poliție.

”Dacă persoana care a primit donația începe să facă presiune asupra donatorului, plângându-se că a dat prea mulți bani pe obiecte vechi și ajunge să ceară banii, e destul de clar că polițiștii ar trebui să verifice de câte ori a procedat în același fel respectiva persoană și dacă acolo se poate identifica o rețea. E un truc psihologic simplu: inducerea vinovăției.

Cel care donează știe că de fapt a vrut să scape de mobilă și ar fi plătit mai mult dacă ar apela la o firmă, iar de rușine, mulți trimit sumele cerute de pretinsele victime, mai ales pentru că suma e mai mică decât cea pe care ar fi plătit-o unei firme cu acest obiect de activitate”, completează specialiștii.

O altă problemă, pe care puțină lume o realizează, e că acești oameni intră în casă și ”filează” atent locuința, pentru viitoare spargeri. Asta, dacă nu decid atunci pe loc să fure ceva.