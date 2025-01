Cea mai nouă metodă de fraudă care circulă pe TikTok. ”Puteți câștiga 500 de lei pe zi”

Mai exact, naivilor li se promit 500 de lei pe zi dacă dau likeuri pe TikTok. Există, de fapt, mai multe scheme, dar toate au același rezultat. Unele înșelătorii sunt atât de avansate încât chiar plătesc la început victimele, pentru a le câștiga încrederea.

Cea mai nouă metodă de fraudă care circulă pe TikTok

De exemplu, o persoană primește 15 lei pentru că a dat like la două clipuri. După aceea această persoană este dusă într-un grup de Telegram. Aici, la fiecare 30 de minute apar sarcini noi, clipuri video la care trebuie dat like.

Așadar, la un simplu calcul matematic, mai multe likeuri înseamnă mai mulți bani. Doar că totul este o schemă piramidală, o schemă clasică de tip Ponzi. Asta, pentru că oamenii devin lacomi și vor și mai mulți bani, moment în care trebuie să plătească.

după care banii sunt pierduți. Mai mul, infractorii rămân cu datele personale și cu conturile bancare pe care le vor folosi după cum doresc. ”Am fost sunat ieri, la volan, cu o voce robotică. Un job nou pentru dumneavoastră.

, mi-a spus că sunt joburi noi pe TikTok”, a explicat Marian Andrei, realizatorul emisiunii ”Am salvat numărul de telefon, am scris pe WhatsApp, mi-a spus că aș putea să câștig 500 de lei pe zi. Am spus că sunt de acord, apoi primesc două videouri de pe TikTok, ca să pară autentic îți dau videouri de la personalități”, explică jurnalistul.

Ce să facă ca să nu cazi în plasa acestor escroci

În acest caz primele două videouri care necesitau like erau două reclame cu Ianis Hagi și o cafenea. Urmează cei 15 lei virați în cont, ca să câștige încrederea ”victimei”. Urmează schema grupului de Telegram, acolo unde e destul de evident că e ”o adevărată industrie”.

Aici, la fiecare 30 de minute apar ”sarcini noi”, videoclipuri care necesită likeuri. ”Aici vine partea când poți să pierzi bani, dacă vrei să câștigi și mai mult trebuie să investești 100 de lei, primești înapoi 160, 200 de lei, 700 de lei, până la 8000 de lei.

Apoi selectezi ce variantă vrei tu de investiție. Cunosc oameni de pe grup care au investit 100 de lei și primeau 140”, explică realizatorul emisiunii. Aceste fraude nu sunt noi și funcționează de mai bine de câțiva ani.

Dacă în trecut numerele care sunau românii erau din Anglia, acum escrocii s-au adaptat și folosesc numere de România. Sfatul dat de specialiști în această situație? Blocați de fiecare dată orice număr suspect sau cont de WhatsApp.