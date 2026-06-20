Cea mai nouă regulă FIFA, aplicată în premieră la Campionatul Mondial: roșu direct! A urmat un scandal-monstru

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Ediția 2026 a Cupei Mondiale a înregistrat o nouă decizie istorică. Totul s-a petrecut în timpul partidei Turcia – Paraguay, din etapa a doua a Grupei D, când vedeta naționalei sud-americane a văzut cartonașul roșu pentru un gest considerat nesportiv.

Cartonaș roșu pentru vedeta Paraguayului în duelul cu Turcia

În minutele de prelungire ale primei reprize a , atacantul paraguayan Miguel Almiron a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura într-o discuție avută cu un adversar, lucru interzis după un scandalul cu Vinicius din Champions League.

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Jucătorii celor două echipe au creat un meleu după un fault comis de un fotbalist al Turciei. Apoi, Almiron și-a acoperit gura cu mâna pentru scurt timp în timp ce trecea pe lângă Mert Muldur, care i-a atras imediat atenția arbitrului.

– Yeni kural devrede.

– Ağzını kapatarak konuşan Almiron kırmızı kart gördü.

– Paraguay 10 kişi. — FutbolArena (@futbolarena)

Centralul Ivan Barton din El Salvador a fost chemat din camera VAR să revadă faza și după o scurtă perioadă de analiză a hotărât să-i arate direct cartonașul roșu lui Almiron, deși nu există nicio precizare clară că ar fi spus ceva rasist la adresa adversarului.

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Tensiunile au continuat pe teren imediat după fluierul final al primei reprize. Membrii celor două staff-uri, dar și jucătorii, s-au îmbrâncit și contrat vehement preț de câteva minute. Paraguay a intrat la cabine cu 1-0 după golul marcat de Matias Galarza (2), dar și în inferioritate numerică.

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ÇA CHAUFFE ENCORE À LA MI-TEMPS MAIS C'EST QUOI CE MATCH 😭😭😭😭 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot)

Regulă introdusă după scandalul Vinicius

Chiar înainte de startul Cupei Mondiale, , care nu le mai permite jucătorilor să-și acopere gura atunci când vorbesc cu un adversar, pentru a preveni astfel situațiile de rasism. Orice încălcare a acestei reguli este pedepsită cu cartonaș roșu.

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Modificarea vine ca urmare a scandalului creat la partida Benfica – Real Madrid, din Champions League. Atunci, argentinianul Gianluca Prestianni și-a acoperit gura în momentul în care i s-a adresat lui Vinicius.

Imediat brazilianul a reacționat vehement și a mers la arbitrul de centru pentru a-i comunica faptul că adversarul i-a adresat cuvinte rasiste. În cele din urmă, episodul a fost catalogat ca fiind unul de natură homofobă. Prestianni a fost suspendat, iar regulile au fost înăsprite.