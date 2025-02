Cea mai populară ispită de la Insula iubirii a renunțat la România! Ce meserie are acum ”Maluma” în Spania

Cea mai cunoscută ispită de la Insula iubirii, ”Maluma de România”, a plecat din țară în Spania, unde a locuit, de altfel, în ultimii ani.

Marcel Andrei, fostă ispită masculină la Insula iubirii, a părăsit definitiv România

Marcel Andrei a revenit pe tărâm spaniol, după scurta sa aventură în televiziune, ca ispită masculină în . Bărbatul a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, din ce își câștigă acum existența, dar și pe câți bani muncește.

”Maluma” este chelner la un hotel de cinci stele din Tenerife, în Insulele Canare, iar soția lui, Armina, lucrează la un alt hotel, tot de fițe, la recepție. s-a întors, practic, la locul de muncă pe care îl avea înainte să guste din celebritate, ca ispită masculină.

Se pare că Marcel nu și-a dorit să continue să mai facă parte prea mult din showbiz, cu toate că a apărut și într-un videoclip muzical și a avut și o partitură într-un film românesc. Pentru el, tot Spania, țară care a devenit casa lui, e locul în care se simte cel mai bine.

”Maluma de România” lucrează la un hotel de 5 stele. Câți bani câștigă

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt chelner la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel”, a declarat Marcel Andrei, pentru FANATIK.

nu se limitează la meseria de chelner. Are multe proiecte în minte din banii pe care i-a adunat în România și cei câștigați la Insula iubirii. Lui Marcel i-ar plăcea să fie relevant în domeniul organizărilor de evenimente.

Mai trebuie punctat că pentru postul de chelner, fosta ispită de la Insula iubirii ne-a spus că ia 1.000 de euro și un pic.

Planurile de viitor ale fostei ispite masculine din show-ul de la Antena 1

„În curând am un proiect cu un prieten de-al meu să organizăm ceva evenimente. O să închiriez o vilă șmecheră cu o piscină, cu multe alte chestii pentru că vreau să încerc să mă dezvolt pe turism. Vreau să fac asta mai ales pentru oamenii din România, să fiu și ghidul lor.

Să le arăt cum stă treaba în Tenerife. Să îi duc unde sunt toate chestiile mai importante. Entertainment! Asta o să urmeze în curând! Pe lângă asta o să fac și o piesă aici, în Tenerife. O să filmez multe alte chestii mai mișto ca în România”, a adăugat Marcel Andrei, pentru FANATIK.

Planurile de viitor nu se opresc aici! ”Maluma” nici nu vrea să audă de o posibilă reîntoarce în România, pe meleagurile natale. Din contră, ispita masculină vrea să își ia casă în Spania.

„Mai puține distracții, mai multă muncă acasă. În viitorul apropia urmează să-mi iau o casă aici, apartament. Casa am vrut să o iau de atunci, înainte să mă duc la Insula Iubirii, dar nu m-a lăsat banca, prntru că aveam contact de agenție. Acum am cum trebuie, contact direct cu cei de la hotel să pară definitiv, concret și credibil. În rest, mai nimic! Mă bucur de soare. Am revenit, să zic așa, la viața mea anterioară!”, a declarat fosta ispită de la Insula iubirii, pentru FANATIK.