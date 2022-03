Cea mai proastă glumă de 1 aprilie din toate timpurile. A fost concediat pe loc după această farsă!

Un producător TV american a rămas în istorie pentru cea mai proastă glumă de 1 aprilie. Farsa pe care a făcut-o de Ziua Păcălelilor i-a adus concedierea de la postul de televiziune la care lucra la momentul respectiv.

Pe 1 aprilie 1980, fostul post TV american WNAC-TV a difuzat un buletin de știri fals. Acesta a anunțat că dealul Great Blue Hill, situat în Massachusetts, SUA, a erupt ca un vulcan.

Producătorul a intenționat să facă o farsă de 1 aprilie. În schimb, știrea a provocat panică și isterie în Milton, Massachusetts, dar și în împrejurimi.

Buletinul de știri de la ora 18 s-a încheiat cu o știre potrivit căreia Great Blue Hill a erupt și că împrăștie lavă și cenușă peste casele din jur.

Au fost prezentate imagini cu lava care curgea pe un versant, preluate de la erupția din 27 martie a Muntelui St. Helens. De asemenea, au fost editate comentariile președintelui Jimmy Carter, care și-a exprimat îngrijorarea, dar și cele ale guvernatorului Edward J. King, care a calificat situația drept una gravă.

Conform reporterului Jan Harrison, dezastrul a fost provocat de o reacție geologică în lanț declanșată de erupția Muntelui St. Helens cu o săptămână în urmă. La finalul buletinului de știri, reporterul a ținut în mână un cartonaș pe care scria „Păcăleală de 1 aprilie”.

at : Prank goes horribly wrong when WNAC-TV jokes a “geological chain reaction” set off an eruption at local ski area, Great Blue Hill (MA). Reporter says “April Fool” but people not amused. Frantic calls flood local and state officials.

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes)