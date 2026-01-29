„Cea mai puternică echipă pe toate compartimentele”. „Cobra” a găsit ce a adus Coelho în plus față de Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este una dintre echipele considerate favorite la câștigarea titlului în acest sezon de SuperLiga. Oltenii arată un joc excelent. Înscriu mult și primesc puține goluri, iar Adi Ilie, fostul mare atacant, este de părere că formația din Bănie poate da lovitura.

Anul 2026 a început perfect pentru olteni. Universitatea Craiova, favorită la titlu? Ce spune Adi Ilie

Oltenii au revenit foarte bine după cantonamentul de iarnă. Universitatea Craiova are victorii pe linie, iar mai impresionant este jocul pe care echipa din Bănie îl impune. Atacanții creează aproape în permanență pericol la poarta adversă, iar rareori portarii sunt iertați.

. Sub comanda lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova era ușor surprinsă de contraatacurile adversarilor, însă acum fundașii stau mai compact, iar mijlocașii coboară pentru a veni în sprijinul lor.

Adrian Ilie a dat verdictul! Universitatea Craiova, cea mai bună echipă din Superliga României

, este de părere că Universitatea Craiova este, în momentul de față, cea mai bună echipă din campionat. Acesta a lăudat atât ofensiva oltenilor, cât și felul în care jucătorii din apărare se poziționează pe teren.

„Mi se pare echipa cea mai puternică pe toate compartimentele: mijloc, atac, apărare. În afară de cei care joacă au și schimbări bune. Oricine intră poate să facă diferența, mai ales jucătorii de atac.

Echipa marchează golul doi în ultimul meci. Vorbim de antrenor. Ne uităm pe cifre. Vine cu mai multă siguranță defensivă. Marchează mai mult, dar nu primește goluri. Le dă încredere jucătorilor. Nu a luat un gol. La noi, în campionat, se fac mari greșeli pe faza defensivă. Asta este principalul atu al lui Coelho față de Rădoi: defensiva”, a explicat fostul mare fotbalist român Adrian Ilie, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.