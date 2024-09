Cea mai sângeroasă zi, după un an de război. Libanul susţine că bombardamentele Israelului au provocat peste 270 de morţi. Update

Momentan se știe că Israelul a început lovituri aeriene în valea Beqaa, efectuând patru atacuri aeriene într-un cartier de lângă Baalbek, la estul Beqaa, Liban, conform unei surse Hezbollah pentru The Guardian. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene le-a transmis locuitorilor să evacueze zona cu două ore înainte, avertizând că Israelul va începe în curând atacuri aeriene împotriva țintelor Hezbollah din zonă.

UPDATE: Libanul anunță că peste 270 de oameni au fost uciși în atacuri

Bilanțul morților în urma atacurilor israeliene asupra Libanului crește la 274, a declarat ministrul sănătății din Liban. Firas Abiad, a declarat că 274 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra Libanului, inclusiv 21 de copii şi 31 de femei.

Peste 1.000 de persoane au fost rănite, a adăugat ministrul sănătăţii. Abiad a spus că atacurile aeriene israeliene au vizat ”spitale, centre medicale și ambulanțe”. Cel puțin două ambulanțe au fost avariate și distruse, iar un membru al apărării civile a Libanului a fost rănit de atacurile aeriene israeliene de astăzi.

Libanul susţine că bombardamentele Israelului au provocat peste 180 de morţi

, însă multe altele au căzut și au provocat aproximativ 180 de morți și peste 700 de răniți în zonă. În consecință, oamenii au început să fugă de acolo, iar autostrăzile sunt blocate. Premierul Benjamin Netanyahu a reacționat și a transmis un mesaj clar după aceste atacuri, conform

Benjamin Netanyahu a spus că misiunile efectuate au ca scop distrugerea a mii de rachete Hezbollah, îndreptate spre orașe israeliene. Netanyahu a declarat că urmează zile complicate și a îndemnat cetățenii israelieni să urmeze instrucțiunile autorităților.

Aproximativ 60.000 de israelieni au fost forțați să fugă din casele din nordul Israelului din cauza schimburilor susținute de focuri între IDF și Hezbollah, însă israelienii au promis că vor schimba dramatic situația.

sau prin mijloace militare, pentru a asigura granița noastră de nord. Este ceea ce ar face orice altă țară”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, David Mencer. Cât despre purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, acesta i-a avertizat pe rezidenții din estul Libanului să plece din zonă.

ONU a făcut apel la Israel și Hezbollah să înceteze războiul

Un alt oficial militar israelian, vorbind cu Associated Press sub anonimat, a declarat că Israelul este concentrat pe operațiuni aeriene și nu are planuri imediate pentru o operațiune la sol. Israelianuu au transmis că loviturile de astăzi, care au ucis cel puțin 180 de persoane, au ca scop scăderea capacității Hezbollah de a riposta violent cu rachete țintite spre Israel.

Trebuie menționat că deși Israel și Hezbollah au făcut schimburi aproape constante de foc de la atacul Hamas din 7 octombrie, cele două părți au evitat în general să treacă o anumită linie roșie. Ca și o reacție de ultim moment, oficialii ONU au cerut părților implicate să nu mai escaladeze situația și să facă pace.

Cu toate acestea, Israelul ignoră deliberat sugestiile ONU, organizație pe care o consideră antisemită din cauza deselor luări de poziții anti Israel și pro Palestina. ”Solicităm urgent la o încetare a focului susținută, imediată și necondiționată. Acesta este singurul mod de a pune capăt suferinței civililor și de a salva vieți

Toți ostaticii și toți cei deținuți în mod arbitrar trebuie eliberați imediat și necondiționat”, se arată în declarația făcută de ONU, organizație care estimează că 22.500 de oameni din Gaza au rămas invalizi în urma războiului din regiune. Între timp, 2 milioane de palestinieni nu mai au apă, hrană, canalizare sau orice altă nevoie de bază.