„Cea mai scumpă din istorie!” Cât vor plăti fanii lui Arsenal ca să asiste la finala Champions League din Ungaria

Arsenal este prima echipă calificată în finala UEFA Champions League. Londonezii s-au impus în returul cu Atletico Madrid, scor 1-0, grație golului înscris de , și și-au asigurat astfel locul în ultimul act al competiției. Cum „tunarii” nu au mai ajuns în această fază de 20 de ani, fanii nu vor să lipsească de la stadion.

Arsenal, prima finalistă UEFA Champions League

Finala din acest an a UEFA Champions League va avea loc în Budapesta, Ungaria, pe Puskas Arana. Stadionul are o capacitate de 67.155 de locuri, iar Arsenal a primit nu mai puțin de 16.824 de tichete pentru fanii săi. este una formidabilă pentru suporteri, londonezii nemaifiind în această fază a competiției din 2006.

Cum numărul de bilete este unul relativ mic, fanii se grăbesc să la achiziționeze, însă prețul nu este unul deloc mic. notează că biletele din categoria 1, cele mai scumpe, sunt evaluate la 820 de lire sterline (950 de euro), în timp ce locurile cu vizibilitate redusă costă 656 de lire (760 de euro). Între timp, biletele din categoria 2 costă 561 de lire sterline (650 de euro), iar cele din categoria 3 sunt la prețul de 155 de lire (180 de dolari).

Costurile biletelor au înregistrat o creștere semnificativă comparativ cu finala de sezonul trecut dintre Paris Saint-Germain și Inter Milano, disputată pe Allianz Arena din Munchen, unele fiind cu peste 30% mai mari decât în anul anterior. În plus, se anticipează noi scumpiri pe platformele de revânzare în perioada următoare.

Cazările din Budapesta, preț record în week-end-ul finalei

Costul biletelor de la meci ar trebui să fie ultima grijă pentru suporterii englezi. Dacă un tichet poate fi cumpărat la re-sell, același lucru nu se poate spune și despre cazările din Budapesta. În analiza făcută de sursa menționată mai sus, cel mai accesibil hotel din centrul Budapestei ajunge să coste cel puțin 1.155 de lire pentru două nopți. În schimb, același hotel, la doar o săptămână distanță, are un tarif de 276 de lire pentru un weekend.

Cât despre zboruri, cele mai ieftine pe ruta Londra și Budapesta costă 860 de lire sterline, ceea ce reprezintă o creștere de 1.655% față de aceleași curse programate doar câteva zile mai târziu. Totuși, pentru cei care vor să reducă din costuri, există și varianta zborurilor cu escală. Pentru 254 de lire, fanii pot pleca de pe aeroportul Southend cu o zi înainte de finală, cu escală în Malta, ajungând la Budapesta în dimineața zilei de sâmbătă. Drumul de întoarcere este însă mult mai lung, de aproximativ 15 ore, cu două escale: mai întâi la Gdansk (Polonia), apoi la Oslo (Norvegia), înainte de aterizarea pe aeroportul Gatwick.

Cum prețurile pentru finala UEFA Champions League de la Budapesta se anunță a atinge sume record, meciul de pe Puskas Arena are șanse mari să devină cel mai scump din istoria competiției continentale. Duelul mult așteptat este programat pe 30 mai, iar Arsenal va da fie peste PSG, fie peste Bayern Munchen.