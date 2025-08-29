News

Cea mai scumpă lucrare a stomatologului vedetelor: “Mi-a spus că vrea toţi dinţii din aur!” Costul exorbitant al intervenţiei

La ce sumă se ridică cea mai scumpă lucrare făcută de stomatologul vedetelor. Prețul exorbitant dezvăluit de Yazan îi va șoca pe mulți!
Claudia Şoiogea
29.08.2025 | 12:45
Cea mai scumpa lucrare a stomatologului vedetelor Mia spus ca vrea toti dintii din aur Costul exorbitant al interventiei
Sursa: colaj Fanatik

Dr. Yazan Aqrabawi, mai sincer ca niciodată. Stomatologul vedetelor a povestit în exclusivitate pentru FANATIK care a fost cea mai scumpă lucrare a sa. Prețul depășește imaginația multora!

Dr. Yazan Aqrabawi, stomatologul vedetelor, susține că imaginea vinde

Dr. Yazan Aqrabawi nu mai are nevoie de prea multe introduceri. Este unul dintre cei mai renumiți stomatologi din România, iar clientela sa este formată în mare parte din vedete și persoane publice. Cu toții apelează la serviciile iordanianului, iar rezultatul vorbește de la sine.

În ziua de astăzi, potrivit stomatologului, din ce în ce mai multe persoane au început să realizeze că imaginea vinde. Chiar dacă sunt importante mai multe detalii, aspectul vizual este cel care primează, iar în ultima vreme, multe persoane, fie ele publice sau nu, pun accent pe dantură.

Dantura este ca o carte de vizită, iar dr. Yazan Aqrabawi știe asta foarte bine. Tocmai de aceea, are grijă ca toți pacienții săi să se aleagă cu dinți perfecți și cu un zâmbet de Hollywood. De-a lungul timpului, stomatologul iordanian a avut grijă de dantura multora, iar unele cereri l-au luat și pe el prin surprindere.

Care a fost cea mai scumpă lucrare făcută de stomatologul vedetelor

Se pare că nu toată lumea își dorește dinți albi și strălucitor. În exclusivitate pentru FANATIK, Yazan a dezvăluit una dintre cele mai excentrice solicitări pe care le-a primit din partea unui pacient. Venit tocmai din Satu Mare, bărbatul i-a cerut lui Yazan să-i facă dantura de aur. Deși nu a fost o cerință ușoară, stomatologul a făcut o lucrare impecabilă.

„A venit un pacient, era din Satu Mare. Era rom și a venit cu soția lui. Mi-a spus: ‘Am auzit de tine. Eu vreau să-mi faci dinții de aur’. Am stat o secundă. Într-un minut, l-a chemat pe băiatul care era cu el, a venit cu o pungă de aur și zice: ‘Poftim, îmbracă-mi dinții în aur!’

I-am făcut asta, dar i-am zis că mergem în primul rând să ne asigurăm că e aur, că poate nu e aur pur. I-am spus că la laborator când o să începem să facem din el, o să se piardă. I-am zis: ‘Să trimiți un băiat de la tine să vadă procesul, până terminăm’. Mi-a spus că e foarte corect, că e foarte bine.”, a dezvăluit stomatologul, pentru FANATIK.

Cât a costat cea mai scumpă dantură făcută de Yazan Aqrabawi

O astfel de lucrare excentrică nu este deloc ieftină. Dr. Yazan Aqrabawi a recunoscut că pacientul său a scos din buzunar aproximativ 100.000 de dolari. Cum banii nu au fost o problemă, se pare că rezultatul final a meritat din plin.

„Atunci i-am făcut toți dinții de aur, sus, jos, tot. Costă, cam 100.000 de dolari. Aurul este cel mai bun material pentru cavitatea bucală, ca și rezistență, cum îl acceptă corpul. Beduinii, ca să arate că sunt bogați, își făceau dinții de aur.”, a mai spus Yazan, pentru FANATIK.

Cea mai scumpă lucrare a stomatologului vedetelor: “Mi-a spus că vrea toţi dinţii din aur!” Costul exorbitant al intervenţiei

Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
