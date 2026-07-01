Cea mai sexy antrenoare din România, out de la echipa pe care a condus-o șase ani: „Am plâns mult!”

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, a anunțat printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale că s-a despărțit după șase ani de clubul Gloria Bistrița. Aceasta activa în cadrul academiei clubului și a dezvăluit contextul dificil în care pleacă de la echipa la care a lucrat pentru o lungă perioadă.

Cea mai sexy antrenoare din România pleacă de la echipă după șase ani

Mihaela Evi a anunțat că a plecat de la Gloria Bistrița pe 30 iunie, după expirarea contractului. Antrenoarea de handbal a dezvăluit și contextul în care s-a întâmplat acest lucru, totul fiind dezvăluit cu doar două săptămâni în urmă. „Astăzi (n.r. 30 iunie) a fost ultima mea zi de contract la Gloria. Acum două săptămâni, clubul a decis restructurarea centrului de copii și juniori și ne-a propus alte roluri. Pot înțelege orice decizie administrativă.

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Fiecare conducere are dreptul să își stabilească strategia și oamenii cu care merge mai departe. Ceea ce mi-a fost greu să înțeleg a fost felul în care s-a încheiat această colaborare. După șase ani în care ne-am mutat viața la Bistrița, ne-am construit un cămin aici și ne-am făcut toate planurile de viitor, am aflat cu doar câteva zile înainte de expirarea contractelor că trebuie să ne regândim întreaga viață”, a transmis antrenoarea pe pagina sa de .

Mihaela Evi, extrem de emoționată la despărțirea de Gloria Bistrița

a vorbit despre perioada petrecută la Bistrița și a recunoscut că a plâns după ce a aflat că va părăsi clubul. „Sunt mândră că am reușit să construim echipe competitive, capabile să se lupte de la egal la egal cu cele mai puternice cluburi din România. În acești șase ani ne-am confruntat cu cluburi care ofereau salarii, condiții excelente și staff-uri complete pentru echipele de junioare. Noi aveam condiții decente, cazare în internat, două mese pe zi și foarte multă muncă.

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Dar aveam și ceva ce nu poate fi trecut într-un buget. Aveam copiii noștri. Aveam muncă. Aveam caracter. Privesc în urmă și realizez că am venit într-un club care avea o singură echipă, cea de senioare, iar astăzi las în urmă o structură completă de copii și juniori. Nu a fost perfect. Dar a fost autentic. Și a fost construit cu suflet. În ultimele două săptămâni am plâns mult. Nu pentru o funcție.

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Ci mai degrabă pentru că am înțeles că adevărata măsură a muncii unui om nu este funcția pe care o ocupă, ci oamenii pe care îi lasă în urmă. Iar dacă există un mod frumos de a încheia un capitol, atunci acesta este. Să pleci cu sufletul plin de recunoștință. Funcțiile se termină. Dragostea oamenilor rămâne. Iar drumul de aici înainte îl las în mâinile lui Dumnezeu. Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute. Dar știu că nu trebuie să câștig eu toate luptele. Unele îi aparțin lui Dumnezeu”, a transmis antrenoarea.