„Cea mai sexy atletă din lume” i-a înnebunit pe fani pozând doar într-un prosop. Galerie foto

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Alica Schmidt (28 de ani) este o alergătoare originară din , participantă inclusiv la , și despre ea se spune că ar fi chiar „cea mai sexy atletă din lume” în acest moment. Și tocmai pentru a-și scoate în evidență calitățile din această perspectivă, ea obișnuiește să posteze frecvent fotografii „provocatoare” pe rețelele de socializare.

Cine este Alica Schmidt, „cea mai sexy atletă din lume”

Cel mai recent, nemțoaica și-a „înnebunit” urmăritorii cu o imagine publicată pe pagina sa de Instagram, în care ea apare doar într-un prosop, la scurt timp după ce a ieșit din saună, în timp ce admira din fața unei pajiști naturale munții aflați în zare, într-un decor deci extrem de spectaculos.

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„Priveliște de după saună”, a scris Alica Schmidt la postarea respectivă. Imediat, fanii săi au început să își manifeste atașamentul față de ea prin intermediul unor mesaje lăsate în secțiunea de comentarii de la acea postare: „Absolut frumoasă”, „Perfectă și elegantă”. De asemenea, și alte atlete din Germania, precum maratonista Maike Lea și alergătoarea Laura Muller, au reacționat la acea fotografie „incendiară”.

Cine a numit-o așa pentru prima dată și când

Alica Schmidt a fost pentru prima dată etichetată drept „cea mai sexy atletă din lume” în 2017 de către revista australiană „Busted Coverage”. De atunci, ea a început să se „marketeze” ca atare și în consecință a făcut un obicei din astfel de fotografii „îndrăznețe” postate pe rețelele de socializare cu o frecvență destul de mare.

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Astfel, nemțoaica a ajuns ca în prezent să fie urmărită doar pe Instagram de nu mai puțin de peste 5.1 milioane de persoane. Mai multe imagini cu Alica Schmidt pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol.