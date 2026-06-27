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Cea mai sexy fană a naționalei din Panama face furori pe internet! Cum a trăit meciurile favoriților săi. Foto & Video

Jacky Guzman, un model celebru din Panama, a devenit subiect de interes internațional înaintea partidei Panama - Anglia de la Campionatul Mondial. Cum a trăit primele două meciuri ale țării sale
Ciprian Păvăleanu
27.06.2026 | 18:51
Cea mai sexy fana a nationalei din Panama face furori pe internet Cum a trait meciurile favoritilor sai Foto Video
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Ea este cea mai sexy fană a naționalei din Panama și face ravagii pe internet înainte de meciul cu Anglia. Foto: Colaj Instagram @jackyguzmanpty
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Jacky Guzman (37 de ani), model și influencer panamez, a devenit virală înaintea duelului Panama – Anglia, care va avea loc în etapa a 3-a din faza grupelor de la Campionatul Mondial. Ea a fost prezentată drept una dintre cele mai vizibile susținătoare ale naționalei sale, cu 1.2 milioane de urmăritori pe Instagram.

Cine este Jacky Guzman, cea mai sexy fană a naționalei din Panama

Deși Panama este deja eliminată din competiție, ea continuă să își arate sprijinul pe rețelele de socializare. În vârstă de 37 de ani și cu 1,2 milioane de urmăritori pe Instagram, Guzman postează frecvent mesaje și imagini din viața sa și de la meciurile naționalei din Panama, unde își încurajează echipa cu entuziasm.

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În urmă cu o săptămână, în timpul partidei Panama – Ghana, pierdută de favoriții ei la limită, Jacky Guzman s-a postat pe Instagram în febra meciului. Ea a reacționat ca cea mai înfocată susținătoare a echipei naționale și a atras simpatia multor fani prin felul în care trăia meciul, chiar dacă nu a reușit să ajungă la stadion și a vizionat partida dintr-un bar. „Astăzi acești băieți și-au lăsat inima pe teren, ce adrenalină și emoții. Scuze pentru înjurături. Panama merita să câștige”, a transmis ea imediat după meci.

Jacky Guzman a avut o postare virală și după ce Panama s-a calificat la Campionatul Mondial. Micuța națiune din America Centrală și-a asigurat locul la turneul final după o victorie clară cu 3-0 în fața naționalei din El Salvador. Ea a scris atunci pe rețelele de socializare: „Dacă cineva întârzie mâine la muncă, vă rog să înțelegeți! Ne vedem pe strada 50. PANAMA MERGE LA CUPA MONDIALĂ”.

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Cu ce se ocupă frumoasa Jacky Guzman în realitate

Pe lângă susținerea echipei sale naționale, Jacky Guzman nu este deloc timidă pe rețelele de socializare, acolo unde își etalează silueta impresionantă, încântând cei 1,2 milioane de fani pe care i-a strâns de-a lungul timpului pe Instagram, și alți 77.000 de pe TikTok.

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Ea promovează diverse branduri de haine și machiaje, iar în ultima perioadă colaborările sale s-au extins. Ea a fost prezentă în videoclipului DJ-ului panamez Dimelo Flow, pentru piesa „La Demora”, lansată în luna decembrie. Artistul care activează în SUA are nu mai puțin de 6 milioane de ascultători pe Spotify.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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