Sport

Cea mai sexy fotbalistă din România s-a căsătorit religios! Imagini spectaculoase. Foto

Cea mai sexy fotbalistă din România s-a căsătorit religios cu partenerul de viață. Imaginile de la nuntă sunt de-a dreptul fascinante.
Iulian Stoica
15.09.2025 | 08:00
Cea mai sexy fotbalista din Romania sa casatorit religios Imagini spectaculoase Foto
ULTIMA ORĂ
6 poze
Vezi galeria
Cea mai sexy fotbalistă din România s-a căsătorit religios. Sursă foto: Colaj Fanatik

Teodora Meluță (26 de ani), jucătoare română de fotbal legitimată la Beșiktaș, a avut cununia religioasă cu Vlad Nicoară (23 de ani), fost preparator fizic al echipei naționale U21 a României.

ADVERTISEMENT

Teodora Meluță s-a căsătorit religios cu Vlad Nicoară

Teodora Meluță și Vlad Nicoară și-au unit destinele sâmbătă, 13 septembrie, în cadrul unei ceremonii de-a dreptul spectaculoase. Cei doi tineri soți au fost surprinși zâmbind constant, fericirea fiind vizibilă pe chipurile lor.

De la eveniment nu au putut să lipsească și personalități din lumea sportului, astfel că Daniel Sandu, directorul sportiv de la Rapid, și Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, au fost alături de Teodora Meluță și Vlad Nicoară de la cel mai important eveniment din viața lor.

ADVERTISEMENT

Teodora Meluță și Vlad Nicoară au oficializat relația în decembrie 2024, printr-o căsătorie civilă, iar acum au făcut pasul cel mare și în fața altarului, oficiind cununia religioasă în Timișoara.

Cei doi au fost înconjurați de familie și prieteni, iar fotbalista s-a bucurat din plin de atmosferă alături de domnișoarele de onoare, cu care a realizat videoclipuri în stil TikTok, pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Cine sunt cei doi miri

Teodora Meluță, fundaș și dublă laureată a titlului de cea mai bună fotbalistă din România, s-a născut la București și a părăsit casa părintească la doar 14 ani pentru a evolua la Olimpia Cluj. Acolo, a cucerit cinci titluri de campioană națională și două Cupe ale României.

ADVERTISEMENT
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea...
Digisport.ro
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus

La începutul anului 2021, s-a transferat în Elveția, la FC Lugano, însă după doar trei luni a suferit o accidentare gravă — fractură de tibie și peroneu. Recuperarea a început-o în Elveția, după care s-a întors în România și a semnat cu Poli Timișoara. Ulterior, cariera ei a continuat în Turcia. Teodora Meluță a debutat în echipa națională a României la doar 15 ani, stabilind astfel un record de precocitate.

Vlad Nicoară, în prezent preparator fizic la Poli Timișoara, a acumulat experiență în fotbalul românesc activând anterior la naționala U21, UTA Arad, FC Voluntari, precum și la echipa națională feminină a României.

ADVERTISEMENT
Mitică Dragomir, declarații tari peste ani despre sfertul „UEFAntastic” Steaua – Rapid: „Până...
Fanatik
Mitică Dragomir, declarații tari peste ani despre sfertul „UEFAntastic” Steaua – Rapid: „Până mor spun asta. Fiecare are câte un Bodescu!”
Barcelona s-a dezlănțuit contra Valenciei. Motivul pentru care partida s-a disputat în fața...
Fanatik
Barcelona s-a dezlănțuit contra Valenciei. Motivul pentru care partida s-a disputat în fața a doar 6.000 de spectatori
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să...
Fanatik
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Dani Coman a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali,...
iamsport.ro
Dani Coman a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali, după scandalul Tudose: ”Ne-am spus ce avea de spus, mai puțin frumos”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!