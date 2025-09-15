Cea mai sexy fotbalistă din România s-a căsătorit religios! Imagini spectaculoase. Foto

Teodora Meluță (26 de ani), jucătoare română de fotbal legitimată la Beșiktaș, a avut cununia religioasă cu Vlad Nicoară (23 de ani), fost preparator fizic al echipei naționale U21 a României.

Teodora Meluță și Vlad Nicoară și-au unit destinele sâmbătă, 13 septembrie, în cadrul unei ceremonii de-a dreptul spectaculoase. Cei doi tineri soți au fost surprinși zâmbind constant, fericirea fiind vizibilă pe chipurile lor.

De la eveniment nu au putut să lipsească și personalități din lumea sportului, astfel că Daniel Sandu, directorul sportiv de la Rapid, și Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, au fost alături de Teodora Meluță și Vlad Nicoară de la cel mai important eveniment din viața lor.

iar acum au făcut pasul cel mare și în fața altarului, oficiind cununia religioasă în Timișoara.

Cei doi au fost înconjurați de familie și prieteni, iar fotbalista s-a bucurat din plin de atmosferă alături de domnișoarele de onoare, cu care a realizat videoclipuri în stil TikTok, pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare.

Cine sunt cei doi miri

Teodora Meluță, fundaș și dublă laureată a titlului de cea mai bună fotbalistă din România, s-a născut la București și a părăsit casa părintească la doar 14 ani pentru a evolua la Olimpia Cluj. Acolo, a cucerit cinci titluri de campioană națională și două Cupe ale României.

La începutul anului 2021, s-a transferat în Elveția, la FC Lugano, însă după doar trei luni a suferit o accidentare gravă — fractură de tibie și peroneu. Recuperarea a început-o în Elveția, după care s-a întors în România și a semnat cu Poli Timișoara. . Teodora Meluță a debutat în echipa națională a României la doar 15 ani, stabilind astfel un record de precocitate.

Vlad Nicoară, în prezent preparator fizic la Poli Timișoara, a acumulat experiență în fotbalul românesc activând anterior la naționala U21, UTA Arad, FC Voluntari, precum și la echipa națională feminină a României.