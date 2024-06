Cea mai slabă campanie de pregătire a unui turneu final! Cum s-au mișcat tricolorii în precedentele 7 ocazii

Tricolorii au încheiat așa cum au început campania de pregătire a turneului final din Germania. Adică, doar cu un egal. Bilanțul anului 2024 devine astfel următorul: trei egaluri și o înfrângere.

Nivelul adversarilor a scăzut semnificativ în ultima perioadă

Situația e cu atât mai îngrijorătoare cu cât cele trei egaluri s-au consemnat în compania unor echipe care nu sunt calificate la turneul final. Nici Irlanda de Nord, nici Bulgaria, nici Lichtenstein nu vor fi la EURO 2024.

FANATIK a analizat toate campaniile de pregătire a turneelor finale, din 1990 încoace, iar concluzia e simplă. Niciodată naționala n-a fost atât de slabă în rezultate, înaintea unei competiții oficiale de anvergură.

Asta în condițiile în care nivelul adversarilor a scăzut. Exceptând Columbia, toți adversarii din 2024 sunt de nivel inferior. Irlanda de Nord este locul 73 în clasamentul FIFA, iar Bulgaria locul 83.

Cât despre Lichtenstein, echipa care ne-a fost egală aseară este pe locul 202 mondial. Doar Gibraltar, Sri Lanka, Guam, Turks and Caicos, Insulele Virgine Britanice, Anguilla și San Marino sunt mai slabe decât Lichtenstein.

Un alt lucru care se remarcă este faptul că nivelul adversarilor europeni a scăzut. Înainte de EURO 2016 am întâlnit Spania, înainte de EURO 2008 am jucat cu Rusia, iar înainte de EURO 2000 am jucat contra Olandei.

Mircea Lucescu, prezent aseară în Ghencea, a ridicat un semn de întrebare în privința necesității de a întâlni o echipă precum Liechtenstein.

„Era vorba de pregătirea echipei. Am jucat cu o echipă care nu a trecut de mijlocul terenului. Nicio echipă nu va juca în felul asta, ei trebuie să joace doar pentru rezultat. În condițiile astea, trebuie schimbat puțin stilul de joc, puțin tactica, toate astea.

E foarte greu de pătruns cu toți jucătorii care au fost. Poate ar fi trebuit mai multe combinații centrale. Am exagerat puțin cu centrările și loburile. Am văzut un jucător, pe Stanciu, care trebuie, fiind căpitanul echipei, să dozeze mai bine efortul și acoperirea spațiilor de joc.

Un jucător nu poate să le facă pe toate, să bată cornere, auturi, să vină la construcție. Meciul, vedeți Gibraltar cu Scoția, toate echipele sunt bine pregătite. Toți jucătorii provin din academii, nu mai sunt amatori.

Era clar că e un meci dificil, că e clar că s-au aparat, nu au trecut de mijlocul terenului. E un meci de antrenament, menținerea unei condiții fizice apropiat de ce se va întâmpla la EURO. În rest, nimic nu e important“, a spus Mircea Lucescu, la ieșirea de pe stadion.

Iordănescu a vrut un moral bun pentru echipă

Publicul a sancționat jocul naționalei cu fluierături, la finalul meciului cu Lichtenstein.

”Au fost multe lucruri bune, dar ne-a lipsit calitatea în fața porții. Nu ne face cinste, dar trebuie să învățăm. Am vrut să uniformizăm minutele, ne-a ieșit. Am avut 20 de faze fixe, așa se poate debloca un astfel de meci. Am avut multe situații pe care trebuia să le tratăm diferit.

Am adus mingea până în 60 de metri, dar ne-a lipsit golul, așa cum ne-a lipsit și cu Bulgaria. Sperăm că șansa o să vină când o să avem nevoie mai mare. Am vrut să câștigăm pentru moralul echipei, să marcăm cât de mult.

Am atenționat că dacă nu marcăm repede adversarul prinde curaj. E o seară care nu ne bucură, dar nu avem timp de regrete. Să nu uităm că aceiași băieți au adus rezultate. Vrem să ne asigurăm că nu sunt probleme medicale, apoi vom anunța lotul final. Ce nu ne-a intrat în aceste 2 jocuri, sperăm să ne intre în Germania”, a declarat Iordănescu jr.

Sava și Grameni nu au prins lotul pentru EURO 2024

Față de ce cel preliminar au fost lăsați acasă portarul Răzvan Sava (CFR Cluj) și mijlocașul Constantin Grameni (Farul).

Tricolorii debutează la EURO, pe 17 iunie, contra Ucrainei, la Munchen. Urmează apoi meciul cu Belgia (22 iunie – Koln) și partida cu Slovacia (26 iunie – Frankfurt).

România înaintea turneelor finale:

EURO 2024

România – Irlanda de Nord 1-1

Columbia – România 3-2

România – Bulgaria 0-0

România – Lichtenstein 0-0

EURO 2016

România – Lituania 4-1

România – Spania 0-0

România – RD Congo 1-1

România – Ucraina 3-4

România – Georgia 5-1

EURO 2008

Israel – România 1-0

România – Rusia 3-0

România – Muntenegru 4-0

EURO 2000

Letonia – România 0-2

România – Georgia 1-1

Cipru – România 3-2

Grecia – România 2-0

Olanda – România 2-1

România – Grecia 2-1

CM 1998

România – Israel 0-1

România – Grecia 2-1

Belgia – România 1-1

România – Paraguay 3-2

România – Moldova 5-1

EURO 1996

Iugoslavia – România 1-0

România – Georgia 5-0

România – Moldova 3-1

CM 1994

România – SUA 2-1

România – Coreea de Sud 2-1

Irlanda de Nord – România 2-0

România – Bolivia 3-0

România – Nigeria 2-0

România – Slovenia 0-0

România – Suedia 1-1

CM 1990

Algeria – România 0-0

Egipt – România 1-3

Elveția – România 2-1

Israel – România 1-4

România – Egipt 1-0

Belgia – România 2-2