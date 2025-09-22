Sport

Cea mai slabă campioană din Europa! FCSB se află într-o postură jenantă după ce a luat titlul la pas sezonul trecut

Cu doar șapte puncte acumulate după zece etape, FCSB este campioana în exercițiu cu cel mai slab bilanț în noul sezon
Catalin Oprea
22.09.2025 | 14:34
ANALIZĂ FANATIK
FCSB a câștigat la pas campionatul trecut, dar în sezonul actual este într-o criză profundă de rezultate. Campioana a acumulat șapte puncte după zece meciuri și se află pe loc de baraj în Supelriga României. Mai mult decât atât, în 2025-2026, FCSB este cea mai slabă campioană din Europa.

FCSB are doar șapte puncte după zece etape

Nicio altă echipă care a luat titlul în sezonul precedent nu are un parcurs atât de slab ca echipa lui Gigi Becali. Majoritatea campioanelor își respectă blazonul și în sezonul în curs, fiind pe locuri fruntașe, dacă nu chiar lider.

Liverpool, PSG, Bayern Munchen, Galatasaray, Steaua Roșie Belgrad, Celtic sau Union SG par să continue ce au reușit anul trecut. Ele conduc ligile în care activeză, unele chiar cu maximum de puncte în clasament.

Rijeka și Drita, singurele care mai au probleme

Cu o singură victorie în campionat, obținută contra Petrolului, o altă echipă cu mari probleme, FCSB are cel mai redus procent de reușită în noul sezon. A acumulat 0,7 puncte pe meci, dar și un golaveraj negativ, 12 goluri marcate și 18 primite.

Două echipe care au câștigat campionate în Europa mai au probleme, dar nu la acest nivel. Rijeka, care a luat titlul în Croația, a obținut tot o singură victorie, dar în 6 meciuri. Drita, din Kosovo, echipă pe care FCSB a întâlnit-o în preliminariile Europa League, are tot o victorie, obținută în cinci partide.

Gigi Becali a anunțat renașterea campioanei

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, pune rezultatele slabe din acest sezon intern pe seama divinității, dar a anunțat renașterea echipei. „Nu doar că am luat două campionate, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii. Nu doar două campionate. Băi, ce s-a întâmplat s-a întâmplat tot din cauza mea. Adu-ți aminte declarația mea de mândrie.

‘La anul, 10 etape nu mă prezint’. Dacă faci socoteala, mai bine nu mă prezentam decât să mă prezint și să am Dinamo în fața mea, Argeș în fața mea, Botoșani. Am avut mândrie.

Să știe un lucru, eu recunosc acum și Domnul a zis: ’10 etape au trecut și țăndări. Te-am lăsat singur și țăndări te-ai făcut’. Țăndări m-am făcut. Să se vadă lucrarea mea, cum se face tăria în slăbiciune, voi câștiga toate meciurile la rând și în Europa League, și în campionat. Bam, bam, bam ca să arate Domnul puterea și slava Lui.

Pedeapsa a durat 10 etape și de-acum începe tăria. Domnul a zis: ‘S-a mândrit și i-am arătat’. Când va pune Hristos mâna să vedem cine mai are putere. Eu așa cred, că e lucrarea Domnului. E o pedeapsă divină ca să mă învăț minte. ‘Ai luat tu punctele alea, i-ai bătut tu anul trecut pe toți?

Acum tu te lauzi? Acum tu te lauzi cu tăria Mea, că nu te prezinți 10 etape? Nici măcar nu am zis: ‘Domnul așa a vrut’. Îți dai seama ce nemernic eram, nerecunoscător? De parcă ale mele erau. Eu sunt convins că Domnul îmi va da tărie”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum stau în clasament campioanele din sezonul trecut

SPANIA: Barcelona (locul 2, 13 puncte din 5 meciuri)

ANGLIA: Liverpool (locul 1, 15 puncte din 5 meciuri)

ITALIA: Napoli (locul 2, 9 puncte din 3 meciuri)

FRANȚA: PSG (locul 1, 12 puncte din 4 meciuri)

GERMANIA: Bayern Munchen (locul 1, 12 puncte din 4 meciuri)

OLANDA: PSV Eindhoven (locul 2, 13 puncte din 6 meciuri)

PORTUGALIA: Sporting (locul 4, 12 puncte din 5 meciuri)

POLONIA: Jagellonia (locul 4, 16 puncte din 5 meciuri)

AUSTRIA: Sturm Graz (locul 2, 12 puncte din 6 meciuri)

BELGIA: Union SG (locul 1, 20 puncte din 8 meciuri)

ELVEȚIA: Basel (locul 3, 12 puncte din 6 meciuri)

SCOȚIA: Celtic (locul 1, 13 puncte din 5 meciuri)

SERBIA: Steaua Roșie (locul 1, 21 puncte din 7 meciuri)

ALBANIA: Egnatia (locul 4, 7 puncte din 4 meciuri)

BOSNIA: Zrnijski (locul 3, 16 puncte din 7 meciuri)

BULGARIA: Ludogorets (locul 3, 18 puncte din 8 meciuri)

CIPRU: Pafos (locul 6, 6 puncte din 3 meciuri)

CEHIA: Slavia Praga (locul 2, 21 puncte din 9 meciuri)

CROAȚIA: Rijeka (locul 9, 6 puncte din 6 meciuri)

DANEMARCA: FC Copenhaga (locul 3, 17 puncte din 9 meciuri)

GRECIA: Olympiakos Pireu (locul 1, 10 puncte din 4 meciuri)

KOSOVO: Drita (locul 8, 5 puncte din 5 meciuri) 1,2,2

LUXEMBURG: Differlange (locul 3, 12 puncte din 4 meciuri)

MOLDOVA: Milsami Orhei (locul 4, 23 puncte din 12 meciuri)

MUNTENEGRU: Buducnost (locul 6, 11 puncte din 8 meciuri)

IRLANDA DE NORD: Linfield (locul 4, 13 puncte din 6 meciuri)

MACEDONIA DE NORD: Shkendija (locul 4, 14 puncte din 6 meciuri)

SAN MARINO: Virtus (locul 4, 7 puncte din 3 meciuri)

SLOVACIA: Slovan Bratislava (locul 3, 15 pouncte din 7 meciuri)

SLOVENIA: Olimpia Ljublijana (locul 5, 13 puncte din 9 meciuri)

UCRAINA: Dinamo Kiev (locul 2, 13 puncte din 5 meciuri)

UNGARIA: Ferencvaros (locul 4, 11 puncte din 6 meciuri)

TURCIA: Galatasaray (locul 1, 15 puncte din 5 meciuri)

