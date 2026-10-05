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„Cea mai slabă națională! Dureros. O echipă fără curaj”. Fostul internațional dă vina pe jucători, nu pe Gică Hagi. Exclusiv

Fostul mare talent al naţionalei României pune tunurile pe jucători şi nu crede că Gică Hagi are o vină pentru parcursul dezastruos din Liga Naţiunilor.
Marian Popovici
05.10.2026 | 10:48
Cea mai slaba nationala Dureros O echipa fara curaj Fostul international da vina pe jucatori nu pe Gica Hagi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Cea mai slabă națională! Dureros. O echipă fără curaj”. Fostul internațional dă vina pe jucători, nu pe Gică Hagi. Sursa: colaj Fanatik
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România are un parcurs horror în Liga Naţiunilor. „Tricolorii” au pierdut cu 0-6 în Polonia şi vor evolua luni, de la ora 21:45 cu Suedia, în ultima confruntare din calupul de patru meciuri din septembrie-octombrie.

Nicolae Mitea pune tunurile pe jucători, nu pe Gică Hagi: „E cea mai slabă naţională”

Nicolae Mitea a fost invitat special la FANATIK SUPERLIGA. Fostul uriaş talent al fotbalului românesc susţine că actuala naţională este cea mai slabă şi spune că principalii vinovaţi sunt jucătorii, nu Gică Hagi:

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Din păcate, cele trei meciuri au fost un eşec pentru toţi românii. Atâta putem în momentul de faţă. Nu îl găsesc vinovat pe Gică Hagi, nu vreau să dau în foştii mei colegi, poate nici mie nu îmi convenea când îmi spuneau că nu joc bine. Ăsta e nivelul în momentul de faţă. Atâta putem.

Din ce am văzut ultimele meciuri, e cea mai slabă naţională. Aşteptăm de 10-15 ani să revină o nouă Generaţie de Aur. E păcat. Nu ne ajută nici rezultatele, nici jocul. Nu vine nimic din spate, nici la echipa naţională, nici la echipele de club. Nu prea am văzut mai nimic în ultimii ani.

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Orice selecţioner care ar veni, nu cred că ar putea să facă mare lucru. Nu îmi aduc aminte de o naţională care să fie mai jos, ca rezultate şi ca joc. În urmă cu 15 ani ne băteam cu Italia, cu Olanda. Eram acolo, când pierdeam o făceam la un rezultat mai strâns. Nu se leagă, pe oricine ai băga. Ianis Hagi era descumpănit. E dureros, n-ai ce să mai zici”, a spus Nicolae Mitea la FANATIK SUPERLIGA.

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Dezamăgit de jucătorii români: „Nu mai vezi fotbalist să scoată om din joc, să creeze ocazii”

Fostul jucător de la Ajax Amsterdam a spus că perpectivele sunt sumbre pentru echipa naţională şi oricine ar veni selecţioner nu ar putea să scoată echipa din mocirlă. Mitea e dezamăgit de jucători şi spune că nu mai avem fotbalişti care să ia acţiuni pe cont propriu:

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„În ziua de azi, nu mai vezi un jucător care să poată să ia o acţiune pe cont propriu, să centreze în faţa porţii pentru atacant. Cum îl au polonezii pe cel pe care l-a depăşit pe Raţiu de cinci şase ori (n.r. Zalewski). Nu mai vezi fotbalist să scoată om din joc, să creeze ocazii. Să spunem că doar Man are personalitatea asta. E singurul care îşi asumă ceea ce face.

Restul încearcă să joace simplu, n-au curaj, nu vor să greşească. Acum e o naţională fără curaj. Nu avem dorinţa de a încerca, de a face lucrurile pe cont propriu. Important e să încerci. Avem jucători de calitate, dar în momentul de faţă ne lipseşte curajul, moralul. Am căzut şi moral de atâta timp. Nu e uşor. 

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E o surpriză că a început Hagi atât de rău. Nu se aştepta nimeni. Nici eu nu mă aşteptam. Toată lumea îl critică pe Gică Hagi. Ce să zicem şi de Mircea Lucescu. A venit, a pus suflet şi a pus viaţa. Şi-a pierdut viaţa după ultimul meci. Mulţi spun că vinovat e Gică Hagi. Că e ultima variantă care să ridice echipa naţională, iar acum îşi dau seama că nu e salvatorul echipei.

Eu le spun tuturor. Orice antrenor ar veni în momentul de faţă, e greu să scoţi echipa naţională. Îmi pare rău de Gică Hagi. Eu sunt mai mult dezamăgit de jucători decât de Gică. Eu am fost jucător. Când nu puteam sau nu mergea jocul, ridicam mâna şi spuneam că atâta putem. Sunt dezamăgit de jucători pentru că nu încercăm să facem ceva, să scoatem echipa naţională. Ajungem imediat să ne temem de Liechtenstein”, a spus Nicolae Mitea.

„Cea mai slabă națională! Dureros. O echipă fără curaj”. Fostul internațional dă vina pe jucători, nu pe Gică Hagi

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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