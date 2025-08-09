Cea mai șocantă accidentare în fotbal! O petardă i-a explodat în testicule și a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Video

cum rar se vede pe terenurile de fotbal, a avut loc în campionatul din Bolivia. Evenimentul nefericit s-a petrecut în timp confruntării dintre The Strongest și Blooming.

Accidentare șocantă în fotbal! Unui jucător i-a explodat o petardă în testicule

Juan Godoy (32 de ani), mijlocaș ofensiv la The Strongest, a fost nimerit în testicule cu o petardă lansată chiar de fanii echipei sale.

la finalul meciului câștigat pe teren propriu cu Blooming, scor 3-2. Fotbalistul din Paraguay a căzut secerat, după ce s-a ales cu un hematom și cu arsuri de gradul I în zona testiculară.

Quanto vedrete bel video non ha senso 😱 L'attaccante dello Strongest Juan Godoy è stato colpito nelle parti basse da un razzo lanciato da suoi stessi tifosi ❌️ Fatichiamo a trovare un senso… ©️📹 — Calcio In Pillole (@CalcioPillole)

Godoy a fost victima propriilor suporteri deși a fost eroul lui The Strongest. Mijlocașul ofensiv a marcat golul victoriei în minutul 76 al partidei cu The Blooming. The Strongest este pe locul 2 în Bolivia, cu 37 de puncte, după 16 etape, la egalitate cu liderul Club Always.

Pe gazon s-a declanșat haosul

După fluierul final al arbitrului, din sectorul ocupatde UltraSur, nucleul dur al galeriei lui The Strongest, au început să zboare mai multe rachete „llorona”, care sunt deosebit de periculoase și comercializate în America de Sud.

Au fost clipe de șoc și groază pe gazon, astfel că fotbaliștii, antrenorii și aribitrii au intrat în panică și au fugit la cabine. Juan Godoy n-a fost la fel de norocos și a fost lovit de un material priotehnic direct în zona inghinală.

Ultrașii care l-au accidentat pe Godoy și-au prezentat scuzele

Godoy a primit imediat îngrijiri și doctorul lui The Strongest a constatat că jucătorul are hematom și o inflamație testiculare, pe lângă arsurile de primul grad la coapse. Din acest motiv, fotbalistul a fost transportat la spital pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale.

Acuzați pentru incident de conducerea clubului The Strongest, suporterii din grupul UltraSur și-au prezentat scuzele pentru fotbalistul Juan Godoy.

„Dorim să ne adresăm tuturor fanilor noștri pentru a ne exprima sincerele scuze pentru evenimentele care au avut loc. Nu a fost niciodată în intenția noastră să rănim vreun jucător sau membru al staffului tehnic.

Întotdeauna încercăm să încurajăm și să contribuim la succese, nu să punem pe cineva în pericol”.