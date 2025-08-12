Sport

Cea mai tare afacere a verii: 250 de milioane de euro a încasat fostul patron al Rapidului! Exclusiv

Dumitru Dragomir a dezvăluit cea mai răsunătoare afacere făcută în această vară. Fostul patron al Rapidului a încasat o avere.
Mihai Dragomir
12.08.2025 | 15:49
Fostul patron de la Rapid a dat lovitura. Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Jean Valvis, fost acționar minoritar la Rapid, a devenit între timp un jucător important pe piața apei minerale din România. Dumitru Dragomir a dezvăluit suma colosală încasată de omul de afaceri în această vară.

Suma uriașă încasată de fostul patron de la Rapid în această vară

Jean Valvis este asociat deseori cu succesul, mai ales în domeniul afacerilor. Celebrul om de afaceri este creatorul apei Aqua Carpatica, a cărei reputații este răspândită la nivel global. Însuși Kylian Mbappe a fost surprins în timpul unei transmisiuni live consumând produsul românesc.

Dumitru Dragomir, unul dintre apropiații lui Jean Valvis, a dezvăluit că afaceristul ar fi vândut o altă apă unor chinezi în schimbul unei sume uriașe, nu mai puțin de 250 de milioane de euro.

„Apa va fi mai scumpă decât țițeiul!”

„Am auzit altceva despre el (n.r. – Jean Valvis). A vândut o afacere cu o jumătate de miliard, de apă minerală. A vândut ceva acum, nu știu, la chinezi sau nu știu, am auzit un comentariu.

Nu știu, un sfert de miliard de euro. A vândut o afacere de 250 de milioane de euro. Am auzit de la un ziarist de investigații bun. Apa românească este cea mai bună din lume. A făcut o altă apă și ar fi vândut-o acum la chinezi, așa am auzit.

Apa va fi mai scumpă decât țițeiul în viitorii 300 de ani. Poți să ajungi cel mai bogat om dacă ai apă în ziua de azi”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Cupa Aqua Carpatica a reunit elita minifotbalului românesc

Aqua Carpatica este alături și de sportul românesc. Cupa AQUA Carpatica, ediția 2025, a avut loc în perioada 1-4 mai, în inima Bucovinei. Turneul dedicat memoriei omului de afaceri Stelian Chiforescu, cel care l-a fondat în 2012 și a decedat în urmă cu 5 ani.

Fotbal Club Nova Vita, campioana din 2024, s-a impus și anul acesta după o finală cu HNH Cluj Napoca. Premierea a fost una generoasă în 2025, campioana încasând 20.000 lei de, locul 2 suma de 8000 de lei, iar formația de pe locul 3 suma de 5000 de lei.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
