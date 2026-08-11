Cea mai tare declarație a lui Gigi Becali. „Mă cunoașteți. Dacă mai ajung în play-out, mă retrag din fotbal!” Exclusiv

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a arătat că vrea să rămână modest în acest sezon și nu mai vrea să se bată cu pumnul în piept că este cel mai tare patron de fotbal din România, sau cel mai bogat. Din contră, cere discreție și seriozitate, pentru a obține rezultate în liniște.

Gigi Becali amenință că se retrage din fotbal dacă va mai ajunge iar în play-out cu FCSB

„Îl avem la telefon pe number one (n.r. numărul unu)”, i-a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Nu mai vreau number one. Să-mi văd eu de treaba mea”, a devenit defensiv Becali. Nici atunci când Horia Ivanovici a încercat să-l liniștească, prietenește, asigurându-l că FCSB va fi o echipă bună în acest an, patronul de la FCSB a rămas precaut în declarații.

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Cu toate acestea, a anunțat că se va retrage din fotbal dacă va ajunge din nou în play-out. „Nu am ce face, de râs nu mă voi face. Să-mi văd eu de treaba mea”, a punctat Becali. „Niciodată în viața ta! Mă retrag din fotbal și gata. Pentru că să mai stau în fotbal. Sunt nebun, pentru ce să mai stau în fotbal?”, a continuat Becali atunci când Horia Ivanovici i-a transmis că nu o vede pe FCSB din nou în play-out.

Gigi Becali își cerea iertare suporterilor în urmă cu un an, atunci când FCSB rata play-off-ul

În urmă cu un an, atunci când FCSB rata play-off-ul, Gigi Becali își cerea iertare suporterilor. Mai mult, îi asigura că nu se va mai implica la echipă ca și până în acel moment, dar și că va aduce mai mulți specialiști care să fie răspunzător pentru rezultate sau pentru lipsa lor.

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pentru că e mare rușinea. În al doilea rând, eu nu voi mai intra, astăzi (n.r. luni, 2 martie) e ultima zi. Dar am zis să fac aceste anunțuri, pentru că sunt legate de viitor.

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Acum trebuie să vorbească cei care sunt pe locurile de play-off. Poate într-un fel e bine că s-a întâmplat așa, pentru că trebuie să facem o întorsătură, o mică cotitură. Nu se mai poate așa, că stai puțin că îl aduc eu pe ăla și pe ăla.

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Dacă aveam niște specialiștii care să caute, nu luam doi, dar luam unul bun!”, anunța atunci Gigi Becali. Între timp se pare că patronul celor de la FCSB a revenit la un optimism moderat.