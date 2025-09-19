Cea mai tare fază pe care a trăit-o Mitică Dragomir în „cariera de 2,5 milioane de kilometri” conduși: „Am fugit că n-aveam carnet”

În contextul evenimentului de la sfârşitul săptămânii trecute, când fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la locul unui accident produs în sectorul 1 al Capitalei, Dumitru Dragomir a povestit o întâmplare din propriul trecut, petrecută în urmă cu aproape o jumătate de secol.

„Prima maşină din coloană era a mea”

că în tinereţe a condus mai bine de un an pe şosele României fără să fi avut permis de conducere auto, până când a fost martorul unui incident pe care l-a povestit la „Profeţiile lui DON Mitică”. Oracolul de la Bălceşti a mărturisit că are peste 2,5 milioane km conduşi, dar în ultima vreme nu a mai condus prea mult, având propriul şofer.

„Cred că sunt 50 de ani de atunci. Mi-am luat o Dacia 1100, dar nu aveam carnet. Şi mergeam cu ea de vreun an, fără carnet. Mă duc o dată la Sibiu şi mă depăşeşete unul cu 100 de metri înainte de calea ferată. Intră şi îl agaţă trenul. Ştii cât a sărit în aer? Cred că 10 metri! Am văzut accidentul, am tras pe dreapta. Am lăsat maşina acolo, am încuiat-o și m-am dus și eu la accident, care era la 25-50 de metri de locul unde oprisem eu”, şi-a început Dumitru Dragomir istorisirea.

În continuare el a povestit că, văzând ce turnură au luat lucrurile a abandonat maşina pe marginea drumului şi s-a reîntors la Râmnicu Vâlcea în căutarea unei soluţii care să-l scoată din încurcătură.

„Vine poliția după vreo 20 de minute, coloană de maşini cât vezi cu ochii şi de o parte şi de alta, toate în spatele maşinii mele. Prima era a mea. Unde e şoferul? Nu m-am mai dus la maşină, pentru că nu aveam carnet. Am luat-o pe jos şi am plecat cu maşină de ocazie înapoi. Seara am ajuns la Vâlcea, am vorbit cu un naş de-al meu, Nelu Jianu, l-am trimis pe el, că avea carnet, şi pe încă unul, ca să ia maşina de acolo. Când au ajuns, n-au mai găsit maşina”, a mai povestit Dragomir.

„Dacă rămâneai acolo îţi punea şi accidentul în cârcă”

Fostul om de fotbal, care avea la vremea respectivă 26-27 de ani, a relatat cum au decurs discuţiile cu poliţia şi ce a urmat după aceea. „Dom’le, mi-a fost luată maşina aseară de aici”, „Aţi anunţat poliţia?”, „Nu”, „Păi de ce?”, „Acum am văzut că lipseşte”. Apoi, Mitică Dragomir a rememorat: „N-am să uit toată viaţa, era un căpitan de poliţie din Vâlcea, care mă cunoştea. Se uită ăla la mine şi întreabă: ‘Dar carnet ai?’.‘Nu!’. ‘Ai fost băiat deştept că ai plecat de-acolo. Altfel îţi punea şi accidentul în cârcă'”.

Cele auzite din gura poliţistului . „Atunci m-a dus repede şi am făcut şcoala, am luat carnetul şi am zis ‘Doamne Dumnezeule, m-ai scăpat o dată, gata, nu mai greşesc'”, şi-a încheiar fostul şef al LPF povestea.