Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista columbiană decât Italia

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Joi, 11 iunie, pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, a debutat cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale la Fotbal. Evenimentul a fost precedat de un spectacol impresionant de muzică și culoare. Totul a culminat cu apariția pe scenă a celebrei Shakira. Artista sud-americană a interpretat, alături de Burna Boy, piesa ”Dai Dai”, cântecul oficial al turneului găzduit de Mexic, SUA și Canada. Care a fost cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la turneul final. De ce e mai ”tare” cântăreața columbiană decât Italia.

Shakira a devenit virală după ce a cântat la deschiderea Campionatului Mondial. Cea mai tare glumă cu artista columbiană

Concertul susținut de Shakira la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026, desfășurată joi, 11 iunie, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, a generat valuri de reacții, glume și meme-uri pe rețelele sociale. Artista columbiană a electrizat publicul cu interpretarea în premieră a piesei oficiale a turneului, ”Dai Dai”.

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Ca de obicei, o bună parte dintre internauți au căutat subiectele haioase pe tema evenimentului. , a generat o glumă care face valuri în online. Ea este legată de Italia, culmea, o absentă de la Mondial. De la încă un Mondial. Al treilea consecutiv.

Deși nu participă la turneu, echipa națională a Italiei a devenit pe neașteptate subiect de discuție pe rețelele sociale, într-un mod nu tocmai onorabil. Apariția celebrei cântărețe Shakira la ceremonia de deschidere a iscat o glumă foarte bună legată de ”performanțele” din ultimii ani a jucătorilor din Squadra Azzurra.

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Astfel, dacă starul muzicii din Columbia își continuă legătura cu cel mai mare eveniment fotbalistic al planetei, marcând a patra sa apariție la o Cupă Mondială, italienii nu se pot lăuda cu același lucru. Italia a participat la Cupele Mondiale din 2010 și 2014, fiind eliminată în faza grupelor în ambele ocazii.

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A urmat apoi o cădere și mai mare. Campioana din 2006 a a ratat Cupele Mondiale din 2018, 2022 și 2026. În concluzie, în ultimii 20 de ani, din 2006 până în 2026, Shakira și-a trecut în ”palmares” 4 prezențe la turneele finale globale. Dincolo, naționala Italiei s-a oprit la doar 3 calificări. De 12 ani, echipa cu 4 titluri mondiale nu mai știe ce înseamnă această competiție.

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Shakira has more World Cup appearences than Italy, in the last 15 years. — genFootball (@generfootball)

Cum l-a ”vrăjit” Shakira pe un reporter argentinian chiar în timpul unei transmisiuni în direct

nu s-au rezumat doar la comparația amuzantă cu Italia. Un reporter din Argentina și-a șocat colegii din platou și pe telespectatori după ce și-a părăsit locul de transmisie pentru a face un selfie cu Shakira. Totul s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de ceremonia de deschidere a turneului. Jurnalistul Marcelo Benedetto a fost surprins părăsindu-și poziția în timpul transmisiunii după ce a văzut-o pe artistă în apropiere. Clipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Un reportero abandono su enlace en vivo y fue por su foto con Shakira. — Capi Super Girl. (@capi_abril)

”Cupa Mondială nici nu a început încă și avem deja unul dintre videoclipurile turneului. Marele Marcelo Benedetto care abandonează emisiunea live ca să îi ceară o poză lui Shakira”, au scris fanii din Argentina despre acest moment.