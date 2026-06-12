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Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista columbiană decât Italia

Shakira a făcut un spectacol impresionant joi, 11 iunie, pe legendarul stadion Azteca din Mexic. Cea mai tare glumă cu artista columbiană de după după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială.
Adrian Baciu
12.06.2026 | 14:15
Cea mai tare gluma cu Shakira dupa festivitatea de deschidere de la Cupa Mondiala De ce e mai tare artista columbiana decat Italia
Italia, ”bătută” de Shakira, cea mai tare glumă după deschiderea de la Cupa Mondială. Sursa foto: colaj Fanatik / Hepta
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Joi, 11 iunie, pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, a debutat cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale la Fotbal. Evenimentul a fost precedat de un spectacol impresionant de muzică și culoare. Totul a culminat cu apariția pe scenă a celebrei Shakira. Artista sud-americană a interpretat, alături de Burna Boy, piesa ”Dai Dai”, cântecul oficial al turneului găzduit de Mexic, SUA și Canada. Care a fost cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la turneul final. De ce e mai ”tare” cântăreața columbiană decât Italia.

Shakira a devenit virală după ce a cântat la deschiderea Campionatului Mondial. Cea mai tare glumă cu artista columbiană

Concertul susținut de Shakira la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026, desfășurată joi, 11 iunie, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, a generat valuri de reacții, glume și meme-uri pe rețelele sociale. Artista columbiană a electrizat publicul cu interpretarea în premieră a piesei oficiale a turneului, ”Dai Dai”.

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Ca de obicei, o bună parte dintre internauți au căutat subiectele haioase pe tema evenimentului. Însuși Shakira, cea care este nelipsită de la cupele mondiale, a generat o glumă care face valuri în online. Ea este legată de Italia, culmea, o absentă de la Mondial. De la încă un Mondial. Al treilea consecutiv.

Deși nu participă la turneu, echipa națională a Italiei a devenit pe neașteptate subiect de discuție pe rețelele sociale, într-un mod nu tocmai onorabil. Apariția celebrei cântărețe Shakira la ceremonia de deschidere a iscat o glumă foarte bună legată de ”performanțele” din ultimii ani a jucătorilor din Squadra Azzurra.

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Astfel, dacă starul muzicii din Columbia își continuă legătura cu cel mai mare eveniment fotbalistic al planetei, marcând a patra sa apariție la o Cupă Mondială, italienii nu se pot lăuda cu același lucru. Italia a participat la Cupele Mondiale din 2010 și 2014, fiind eliminată în faza grupelor în ambele ocazii.

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A urmat apoi o cădere și mai mare. Campioana din 2006 a a ratat Cupele Mondiale din 2018, 2022 și 2026. În concluzie, în ultimii 20 de ani, din 2006 până în 2026, Shakira și-a trecut în ”palmares” 4 prezențe la turneele finale globale. Dincolo, naționala Italiei s-a oprit la doar 3 calificări. De 12 ani, echipa cu 4 titluri mondiale nu mai știe ce înseamnă această competiție.

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Cum l-a ”vrăjit” Shakira pe un reporter argentinian chiar în timpul unei transmisiuni în direct

Momentele virale legate de Shakira nu s-au rezumat doar la comparația amuzantă cu Italia. Un reporter din Argentina și-a șocat colegii din platou și pe telespectatori după ce și-a părăsit locul de transmisie pentru a face un selfie cu Shakira. Totul s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de ceremonia de deschidere a turneului. Jurnalistul Marcelo Benedetto a fost surprins părăsindu-și poziția în timpul transmisiunii după ce a văzut-o pe artistă în apropiere. Clipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Cupa Mondială nici nu a început încă și avem deja unul dintre videoclipurile turneului. Marele Marcelo Benedetto care abandonează emisiunea live ca să îi ceară o poză lui Shakira”, au scris fanii din Argentina despre acest moment.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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