Cea mai tare glumă din 2026: Donald Trump, în locul lui Ruben Amorim! „Make Man United Great Again!”

Internetul este o oază de informații, dar și de glume. Donald Trump și Manchester United au ajuns subiect principal în aceeași glumă. Cum au fost ironizați președintele SUA și clubul din Premier League.

Manchester United este clubul care obișnuia să domine Premier League în urmă cu 15-20 de ani. Odată cu plecarea lui Sir Alex Ferguson, echipa a înregistrat un declin din ce în ce mai apăsător pentru suporterii ei.

La începutul acestui an, , după un mandat extrem de dezamăgitor. Rivalii nu s-au putut abține să nu râdă de Manchester United. O pagină de Instagram intitulată , susținătoare a celor de la Newcastle, a profitat din plin de situația echipei adverse.

Într-o postare cu Donald Trump, , purtând o geacă cu logo-ul Manchester United, fanii „coțofenelor” au scris mesajul: „După ce l-au concediat pe Ruben Amorim în această dimineață, Manchester United ar fi găsit noul om care să „facă din nou Man United o echipă mare”.

Aluzia este legată de „Make America Great Again”, un slogan politic american și o mișcare asociată în mod special cu Donald Trump. Expresia a fost popularizată pentru prima dată de Ronald Reagan în timpul campaniei sale prezidențiale din 1980, însă actualul președinte SUA este cel care s-a atașat cel mai mult de această expresie ce redă perfect spiritul de la Manchester United, echipă aflată într-o constantă renaștere în ultimii ani.

Zidul dintre poarta lui Manchester United și atacanții lui Liverpool: Granița dintre SUA și Mexic!

În cadrul aceleiași postări, ironia continuă cu mesajul: „Donald Trump a aterizat la aeroportul din Manchester. Zvonurile sugerează că el plănuiește deja să construiască un zid peste linia porții și să pună Liverpool să plătească pentru asta. ‘Vom câștiga atât de mult, încât vă veți sătura să câștigați!’”.

Aluzia de aici amintește de primul mandat al lui Donald Trump, când au fost construiți în total 705 km de noi bariere între SUA și Mexic, denumite „zidul lui Trump”, deși Trump promisese în repetate rânduri un „zid gigant” care să se întindă pe întreaga frontieră. De asemenea, liderul de stat promisese și că Mexicul „va plăti pentru zid”, niciuna dintre acestea nefiind îndeplinită.

Legătura cu Liverpool este de la sine înțeleasă. „Cormoranii” au aplicat mai multe eșecuri dure celor de la Manchester United în ultimii ani. Iată cele mai dure înfrângeri suferite de Manchester United în duelurile recente cu Liverpool: