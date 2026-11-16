Cea mai tare nuntă la care a fost prezent Dumitru Dragomir: „Băiatul primarului. După un an a divorțat”

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De-a lungul vieții sale, Dumitru Dragomir (80 de ani) a participat la mai multe nunți fastuoase, ale unor oameni cu mulți bani. Recent, Mitică a fost invitat la căsătoria lui Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar. Acesta și-a unit destinele cu frumoasa sa parteneră Lavinia. La FANATIK, „Oracolul din Bălcești” a vorbit despre acest eveniment și și-a adus aminte care a fost cea mai tare nuntă unde a fost prezent.

Dumitru Dragomir spune care a fost cea mai tare nuntă unde a fost prezent

Sâmbătă, 7 noiembrie, afaceristul Pescobar și logodnica sa Lavinia și-au unit oficial destinele, devenind soț și soție. După cununia civilă, cei doi au organizat ceremonia religioasă și botezul băiețelului. Ulterior, în fața a peste 400 de invitați, proaspăta familie a sărbătorit într-un mod fastuos. La evenimentul din weekend a participat și Dumitru Dragomir.

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În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a avut numai cuvinte de laudă despre nunta lui Pescobar. într-un top 3 al nunților la care a luat parte. Cu această ocazie, Mitică a povestit care a fost cea mai tare nuntă la care a participat.

Evenimentul în cauză a avut loc pe vremea în care Dumitru Dragomir deținea saloane în care se organizau evenimente. „Nunta lui Pescobar a bătut cam tot. Cred că am avut două sau trei nunți în decursul anilor cât am ținut eu saloanele mele de nuntă care au fost mai tari ca a lui Pescobar. Aveam eu un salon de 750 de locuri. Și o nuntă m-a dat pe spate. E vorba de cea a primarului din Ștefănești”, dezvăluie Mitică.

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Ce s-a întâmplat la un an după această nuntă: „Au divorțat după un an”

câte de impresionantă a fost această nuntă a fiului fostului edil din Ștefănești: „N-am mai văzut așa ceva. Să vă spun cum a fost. Aveam un salon de 1.000 de locuri, dar numai 750 de scaune. Dar dacă îi înghesuiam, băgam 1.000. O imensitate. Și a venit și a pus televizoare de astea, plasme, de jur împrejurul sălii și avea sala 40 de metri lungi. Doamne, nu am mai văzut așa ceva de când sunt pe pământul ăsta”, povestește Dragomir.

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La nunta din urmă cu câțiva ani au cântat zeci de artiști timp ce o zi și o noapte. Aranjamentele sălii au fost unele unice. Mitică spune că două tiruri încărcate cu flori au ajuns la eveniment. „Cred că a avut vreo 25 de cântăreți. De la 5 după-amiaza până la 12 a doua zi au cântat. Acolo am văzut ce nu am văzut până acum în viața mea. Flori, cred că erau vreo două tiruri”, spune acesta. Un detaliu interesante legat de acest eveniment este acela că „iubirea” mirilor a durat doar un an. „A fost cea mai tare nuntă, dar după un an au divorțat”, mai punctează Dragomir.

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