Cea mai tare poveste de la Cupa Mondială! Și-a găsit cățelușa pierdută imediat după calificarea Mexicului: „Noi eram îngrijorați, ea petrecea”

În luna mai, cățelușa lui Ale Garcia, La Gorda, a dispărut din casa mexicanei din Ciudad Victoria, capitala statului Tamaulipas. Aproximativ o lună mai târziu, aceasta și-a găsit cățelușa, care a fost surprinsă pe o transmisiune în direct cu fani care sărbătoreau succesul obținut de echipa națională a Mexicului la Cupa Mondială, 3-0 cu Cehia.
Cățelușa La Gorda dispăruse pe 24 mai, iar proprietara Ale Garcia a anunțat autoritățile trei zile mai târziu. Timp de aproape o lună, nu a existat niciun semn, însă mexicana și-a regăsit cățelușa într-un mod incredibil. Acesta a fost depistată de fratele său pe o transmisiune în direct cu fani care sărbătoreau victoria obținută de Mexic, 3-0 cu Cehia, în grupa A de la Cupa Mondială. „Viața este bună. Mexicul a câștigat, iar eu mi-am găsit cățelușa după o lungă perioadă, datorită unui live stream.
Mulțumesc tuturor pentru mesaje, e acasă acum și o vom duce la veterinar. A fost un amestec de emoții: am vrut să plâng, să râd, să o îmbrățișez și chiar să o cert în același timp. În timp ce noi eram îngrijorați și o căutam, ea petrecea”, a declarat Ale Garcia pentru presa din Mexic, conform New York Post. Locația în care cățelușa a fost depistată alături de suporterii mexicani era la aproximativ 14.5 kilometri față de ultimul loc în care aceasta fusese văzută.
După ce au încheiat faza grupelor cu trei victorii și niciun gol primit, mexicanii și-au continuat parcursul foarte bun cu un succes contra Ecuadorului în 16-imi, 2-0. Julian Quinones și Raul Jimenez au marcat pentru echipa pregătită de Javier Aguirre, scorul final fiind stabilit încă de la pauză. Astfel, mexicanii s-au calificat în optimi și vor juca din nou în fața propriilor suporteri, pe Estadio Azteca.
Victoria contra Ecuadorului a fost una istorică pentru mexicani, deoarece a fost prima obținută în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială după 40 de ani de „secetă”. Precedentul succes fusese contra Bulgariei, 2-0 în optimile ediției din 1986, care s-a disputat tot în Mexic. Nord-americanii aveau să fie eliminați de la acea ediție de Germania de Vest, în faza sferturilor, după executarea loviturilor de departajare.