Cea mai tare poveste de la Cupa Mondială! Și-a găsit cățelușa pierdută imediat după calificarea Mexicului: „Noi eram îngrijorați, ea petrecea”

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În luna mai, cățelușa lui Ale Garcia, La Gorda, a dispărut din casa mexicanei din Ciudad Victoria, capitala statului Tamaulipas. Aproximativ o lună mai târziu, aceasta și-a găsit cățelușa, care a fost surprinsă pe o transmisiune în direct cu fani care sărbătoreau succesul obținut de echipa națională a Mexicului la Cupa Mondială, 3-0 cu Cehia.

O femeie din Mexic și-a regăsit cățelușa la o lună de la dispariție. Sărbătoarea de la Cupa Mondială a jucat un rol decisiv

Cățelușa La Gorda dispăruse pe 24 mai, iar proprietara Ale Garcia a anunțat autoritățile trei zile mai târziu. Timp de aproape o lună, nu a existat niciun semn, însă mexicana și-a regăsit cățelușa într-un mod incredibil. Acesta a fost depistată de fratele său pe o transmisiune în direct cu fani care sărbătoreau victoria obținută de Mexic, 3-0 cu Cehia, în grupa A de la Cupa Mondială. „Viața este bună. Mexicul a câștigat, iar eu mi-am găsit cățelușa după o lungă perioadă, datorită unui live stream.

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🇲🇽 A Mexican family spotted their missing dog on live TV during celebrations for Mexico's win, a month after she disappeared. They recognized her in the crowd, tracked her down, and got her back. One goal for Mexico, one miracle for the family. Writer: Julie… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)

Mulțumesc tuturor pentru mesaje, e acasă acum și o vom duce la veterinar. A fost un amestec de emoții: am vrut să plâng, să râd, să o îmbrățișez și chiar să o cert în același timp. În timp ce noi eram îngrijorați și o căutam, ea petrecea”, a declarat Ale Garcia pentru presa din Mexic, conform . Locația în care cățelușa a fost depistată alături de suporterii mexicani era la aproximativ 14.5 kilometri față de ultimul loc în care aceasta fusese văzută.

Naționala Mexicului a scris istorie la Cupa Mondială

După ce au încheiat faza grupelor cu trei victorii și niciun gol primit, mexicanii și-au continuat parcursul foarte bun cu un . Julian Quinones și Raul Jimenez au marcat pentru echipa pregătită de Javier Aguirre, scorul final fiind stabilit încă de la pauză. Astfel, .

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Victoria contra Ecuadorului a fost una istorică pentru mexicani, deoarece a fost prima obținută în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială după 40 de ani de „secetă”. Precedentul succes fusese contra Bulgariei, 2-0 în optimile ediției din 1986, care s-a disputat tot în Mexic. Nord-americanii aveau să fie eliminați de la acea ediție de Germania de Vest, în faza sferturilor, după executarea loviturilor de departajare.