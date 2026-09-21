Sport

Pamflet genial Daniel Șendre după poza cu brandul lui Andrei Nicolescu din vestiarul lui Dinamo

Inspirat de poza spectaculoasă publicată de dinamoviști imediat după victoria cu Farul, scor 4-0, Daniel Șendre reacționează cu un pamflet genial.
Daniel Şendre
21.09.2026 | 15:14
Pamflet genial Daniel Sendre dupa poza cu brandul lui Andrei Nicolescu din vestiarul lui Dinamo
SPECIAL FANATIK
Daniel Șendre, pamflet pe Fanatik după poza spectaculoasă cu Nicolescu din vestiar. Foto: colaj Fanatik
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Dinamo a păstrat tradiția publicării unei fotografii din vestiar, setată de Nuno Campos după victorii. Aseară, surpriză, în poză a apărut și Andrei Nicolescu, brandul președintelui lui Dinamo stârnind un val de reacții în lumea fotbalului. Site-ul FANATIK vi le prezintă acum pe toate.

Val de reacții după poza cu brandul lui Nicolescu din vestiar

Dennis Alibec: “Îmi prezint scuzele lui Danny Armstrong. Promit că nu se mai repetă”

Comunicat Peluza SUD: “De mâine ne întoarcem pe stadion. A fost o neînțelegere”

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Florin Prunea: “Andrei Nicolescu, cel mai bun președinte din liga 1. E ce trebuie, fratello!”

Daniel Șendre: “Cea mai tare siglă! Vișiniul de pe autocar era un alb-roșu stilizat superb!”

Vlad Iacob: “S-a înțeles greșit. Nu Andrei m-a aruncat peste bord, ci eu am sărit! Aveam nevoie de 3-4 ani să mă regăsesc”

Claudiu Vaișcovici: “Dinamo, pe urmele lui Real Madrid. Conducerea, mult peste cea a lui Bayern Munchen. Totul pe pozitiv. Numai pozitiv. Normal.”

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Zeljko Kopic: “Ce atacant? Unde să mai vină? Am avut mereu un lot numeros, cu concurență mare pe posturi. Hight intensity. High pressure.”

Daniel Niculae: “Andrei Nicolescu e cel mai talentat om de fotbal cu care am colaborat la Rapid. Fratele meu.”

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Gigi Becali: “Du-te, bă, băiatule, de aici, cum să-l dau de frică pe Musi? Eu am zis mersi că nu l-a vrut și pe Tănase!”

Kennedy Boateng: “Un moment de inconștiență. Trec acasă, dacă e!”

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Comunicat PCH: “Da, Dinamo are 12 Cupe, nu 13! Pe autocar era scris corect!”

Victor Angelescu: “Sigur că putem fi prieteni. SUNTEM prieteni, de fapt! Sper!”

George Pușcaș: “De mic mi-am dorit prelungirea contractului cu Dinamo până în 2029.”

Kyros Vassaras: “Am puterea să recunosc că am răspuns scrisorii trimise de Dinamo chiar înainte să o scrie. Întrebați la poștă, vina le aparține în totalitate!”

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Ionuț Lupescu: “Când am zis eu că Dinamo nu a început când a venit Red & White?”

Comunicat Csikszereda: “Îi așteptăm, cu drag, pe analiștii video ai lui Dinamo la masa presei. Miercurea Ciuc îi salută.”

Marcel Pușcaș: “Dintr-o regretabilă eroare de redactare, a colegilor mei, notele lui Opruț și Verreth au apărut aseară în articol 5,5. Eu am scris 9, de fapt.”

Siegfried Mureșan: “Accept propunerea președintelui lui Dinamo”

Articolul este un pamflet. În cazul în care deranjează, menționăm că a fost scris de Daniel Șendre. Repetăm, a fost scris de Daniel Șendre! 😉

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