Cea mai tare veste despre Dan Petrescu: ”Într-o lună poate antrena, m-am întâlnit cu el. Exact ca Mircea Sandu!”

Dan Petrescu (58 de ani) traversează o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate. Însă, ultimele vești despre starea de sănătate a tehnicianului sunt foarte bune.
Traian Terzian
26.05.2026 | 10:14
Vești îmbucurătoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani).
În cadrul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir (79 de ani) a venit cu vești îmbucurătoare despre Dan Petrescu. ”Oracolul din Bălcești” a spus care este situația antrenorului în acest moment.

Veste excelentă despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a oferit detalii de bun augur despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu și este de părere că sunt șanse chiar ca acesta să revină în antrenorat cât de curând.

”Pentru performanță, la CFR Cluj e unul singur: Dan Petrescu. (n.r. – Păi nu poate) Eu zic că poate. Într-o lună de zile… M-am întâlnit cu el, s-a îngrășat nene. Iar când ai ce a avut el și te îngrași… Știu de la Mircea Sandu. Înseamnă că trăiești, ai scăpat.

Sau te duci… Care 10 ani? La Mircea Sandu sunt 18 ani. Și câte căderi a avut. Ăsta e de admirat. A fost căzut, era în groapă. Nu știau cum să-l dea afară, i-au spus că-l bagă la pușcărie dacă nu pleacă. După ce a plecat i-au făcut dosare penale fără să aibă nicio vină. Era bolnav dinainte, dar a făcut alte metastaze.

A luptat cu boala, am fost la el la spital a doua zi după operație când umbla cu punga aia după el. N-am crezut că mai scapă și uite vorbesc cu el la telefon și e very strong. Îi merge bine, cu toate că a trecut și el de 72 de ani. Sigur că țin legătura cu el, cu Bella Kassai”, a declarat Dumitru Dragomir, la emisiunea ”Profețiile lui Mitică”.

Și Mihai Stoica a venit cu vești bune

Cu vești la fel de bune despre situația lui Dan Petrescu a venit și Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB a mărturisit în urmă cu câteva zile la ”MM la FANATIK” că a vorbit des cu tehnicianul în ultima perioadă, iar starea sa de sănătate pare mult mai bună.

”Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. (n.r. – Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament) Noi am vorbit alte chestii. Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu. Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărui nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a spus Stoica.

Când revine Dan Petrescu pe banca tehnică

La rândul său, Bogdan Mara, unul dintre apropiații lui Dan Petrescu, s-a arătat convins la FANATIK SUPERLIGAfostul mare internațional va reveni în fotbal și crede că acest lucru se va întâmpla destul de repede.

”Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!

Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine. Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a afirmat Mara.

Mitică Dragomir, detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
