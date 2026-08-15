Cea mai vehementă reacție după performanțele fabuloase realizate de David Popovici: „Încă nu a primit premiile din 2024!”. Atac dur la adresa Agenției Naționale pentru Sport

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David Popovici (21 de ani) a excelat la Campionatele Europene de Natație de la Paris, unde a cucerit două medalii de aur, în problele de 200 de metri liber și 100 de metri liber. Astfel, campionul român a devenit primul sportiv care realizează această „dublă” la 3 ediții consecutive ale CE. Dincolo de performanțele sportive, acesta ar urma să fie recompensat financiar de statul român, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sport, însă acest lucru nu s-a întâmplat în ultima perioadă, aspect subliniat inclusiv de către David Popovici.

David Popovici așteaptă din 2024 premiile de la ANS

Agenția Națională pentru Sport l-a felicitat pe David Popovici prin intermediul rețelelor sociale după ce înotătorul român a scris din nou istorie la Paris, cucerind medalii de aur în probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber, însă acesta își așteaptă în continuare premiile pentru performanțele realizate în urmă cu doi ani.

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, a scos în evidență acest aspect în decembrie 2025, iar Bogdan-Constantin Matei, președintele ANS, a recunoscut că înotătorul are dreptate. În ciuda promisiunilor făcute de autorități, premiile restante din 2024 nu au ajuns la sportivi nici până acum, iar administrația Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” a transmis un mesaj extrem de dur la adresa ANS după .

Mesaj dur la adresa Agenției Naționale pentru Sport după medaliile de aur cucerite de David Popovici

„David Popovici câștigă aur în 2026. ANS încă nu a reușit să plătească premii restante din 2024. Astăzi, România îl felicită din nou pe David Popovici. Pe bună dreptate. David a câștigat din nou aurul european la 200 m liber și continuă să facă ceea ce instituțiile statului român pretind că susțin: PERFORMANȚĂ. Numai că există o problemă. Una care începe să depășească limitele unei simple întârzieri administrative.

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Suntem în august 2026, iar Agenția Națională pentru Sport încă vorbește despre demersuri la Guvern pentru a putea achita premieri datorate sportivilor pentru performanțe realizate inclusiv în 2024. Adică aproape DOI ANI. Mai mult, situația nu mai poate fi contestată. David Popovici a spus-o public. Iar președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a confirmat public încă din 2025: ‘Este complet adevărat ce a spus David Popovici’ Atunci ni s-a spus că premierile ar putea începe să fie achitate din martie 2026.

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A venit martie. A trecut primăvara. A trecut aproape toată vara. Suntem în 14 august 2026. David Popovici mai câștigă între timp niște medalii. ANS încă face demersuri. Și atunci apare o întrebare legitimă: CÂTE MEDALII MAI TREBUIE SĂ CÂȘTIGE SPORTIVII ROMÂNI PÂNĂ CÂND STATUL ROMÂN ÎȘI VA PLĂTI DATORIILE FAȚĂ DE EI? Pentru că există o ipocrizie instituțională pe care nu mai putem să o ignorăm.

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La fiecare medalie apar instantaneu felicitările. Postări. Fotografii. Comunicate. ‘Felicitări, David!’, ‘Felicitări sportivilor români!’, ‘Suntem mândri!’. Toată conducerea sportului românesc se așază simbolic lângă podium. Dar când trebuie plătită recompensa cuvenită sportivului pentru performanța obținută, aflăm că se fac demersuri, se caută fonduri, se discută cu Guvernul și se mai așteaptă. Medalia vine la timp. Felicitarea vine la timp. Postarea pe Facebook vine la timp. Doar premierea sportivului întârzie cu anii.

Să stabilim un lucru foarte simplu: Agenția Națională pentru Sport există pentru sportivi. Nu sportivii există pentru Agenția Națională pentru Sport. Dacă România nu ar avea sportivi, antrenori, copii în sălile de sport și oameni care muncesc ani întregi pentru performanță, nu ar exista nicio justificare pentru existența unui aparat administrativ național dedicat sportului. Și tocmai de aceea mi se pare indecent ca administrația sportului să se asocieze public, la fiecare succes, cu performanțele unor oameni față de care statul nu este capabil să-și îndeplinească la timp propriile obligații.

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Nu Bogdan Matei a înotat astăzi 200 de metri. Nu un secretar de stat. Nu un director. Nu un politician. David Popovici a înotat. David s-a antrenat. David a făcut sacrificiile. David a suportat presiunea. David a câștigat. David a ridicat tricolorul. David a făcut să se audă din nou numele României. Rolul administrației era infinit mai simplu: SĂ-ȘI FACĂ TREABA. Inclusiv să găsească mecanismele bugetare necesare pentru ca sportivii României să nu aștepte ani de zile banii care li se cuvin.

Premierile nu sunt cadoul personal al președintelui ANS. Nu sunt un act de generozitate politică. Și nu ar trebui prezentate ca un favor făcut sportivilor atunci când, după doi ani, administrația găsește în sfârșit banii. Sunt recunoașterea financiară, în condițiile legii, a unei performanțe obținute pentru România. Iar problema nu este numai David Popovici. David are notorietate, sponsori și o voce care se aude. Dar câți campioni români fără notorietatea și resursele lui David așteaptă aceleași premieri?

Pentru un asemenea sportiv, acei bani pot însemna pregătirea pentru următoarea competiție, recuperare, echipament, deplasări sau pur și simplu posibilitatea de a continua sportul de performanță. Aceasta este adevărata problemă. De aceea, astăzi, în locul încă unei felicitări instituționale, conducerea Agenției Naționale pentru Sport ar trebui să publice ceva mult mai util: lista premierilor restante, competițiile pentru care sunt datorate, sumele necesare și DATA EXACTĂ la care vor fi plătite. Transparență. Nu felicitări. Termene. Nu promisiuni. Plăți. Nu postări.

Pentru că după aproape doi ani, expresia ‘facem demersuri’ nu mai reprezintă o explicație administrativă suficientă. Campionii României și-au făcut treaba. Și încă foarte bine. Este timpul ca și administrația sportului românesc să și-o facă pe a ei. Felicitări, David Popovici! Aurul este al tău. Mândria este a României. Restanțele sunt ale Agenției Naționale pentru Sport!”, se arată în mesajul postat pe a Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.