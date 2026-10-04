Cea mai virulentă reacție după dezastrul de la naționala României: ”O nație de lași, de trădători și de fricoși”

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Curg criticile după ce naționala României a pierdut categoric în fața Poloniei, scor 0-6. Ionuț Lupescu (57 de ani) a avut una dintre cele mai vehemente reacții și a pus la zid întreaga conducere a Federației Române de Fotbal pentru acest dezastru.

Ionuț Lupescu, comentarii acide după dezastrul de la naționala României

Fostul mare internațional român este de părere că și consideră că adevărata problemă a fotbalului românesc este faptul că cei care se află în fruntea FRF nu se pricep la acest sport.

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”Gică e într-o situație ingrată. El a moștenit ce a moștenit. Chiar dacă și-ar da demisia… Pentru el, ar fi negativ, că în cariera lui de antrenor ar avea mari probleme. Pe de altă parte, pe cine pui în locul lui, degeaba pui, pentru că e același lucru.

Am avut o perioadă bună, când Edi Iordănescu a calificat echipa la un EURO, așa cum a calificat-o, nu mai contează, s-a făcut mult marketing pe treaba asta. Probabil era o chestie între el și jucători și ar fi trebuit continuat cu orice risc și nu cred că ar fi fost riscuri foarte mari din partea Federației. Nu s-a vrut și uite unde s-a ajuns.

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E foarte greu să vorbească despre fotbal (n.r. – cei de la FRF). Înțeleg că sunt într-o poziție care reprezintă fotbalul, dar ei nu cunosc istoria fotbalului românesc, ce să vorbească despre ce se întâmplă pe teren? Poți să stai și 20 de ani într-o instituție, dar tot nu înțelegi, asta-i problema”, a declarat Lupescu, la .

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A cerut demisia conducerii FRF

Ionuț Lupescu, care a fost contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 2018, a lansat un nou atac furibund la adresa acestuia și a precizat că după o serie de astfel de rezultate negative întreaga conducere a FRF ar trebui să demisioneze.

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”Știți foarte bine, știți cum se votează, cum a fost pus acolo omul (n.r. – Răzvan Burleanu), pe cine a băgat la pușcărie, pe cine a omorât și așa mai departe. Problema nu se va schimba, pentru că noi suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși.

Probabil se va întâmpla ceva în Croația, s-a întâmplat la italieni, după a treia necalificare. Oamenii sunt responsabili și lasă locul altora. La noi, nu e vorba, că pentru ei contează doar salariile.

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În ultimii 12 ani, câți selecționeri au fost? Șase-șapte selecționeri? Înseamnă că a dat greș și normal ar trebui să-și dea demisia, că e clar că nu se pricepe. Așa e logic, dar suntem în România și se poate întâmpla orice”, a spus Lupescu.

Suporterii au răbufnit la Varșovia

Prestația dezastruoasă a naționalei României în meciul din deplasare cu Polonia i-a adus în pragul disperării pe suporteri. Cei prezenți pe stadionul din Varșovia nu au mai îndurat umilința și au reacționat la adresa conducerii FRF.

Fanii , l-au înjurat și în final i-au cerut demisia. Șeful de la Casa Fotbalului este văzut ca fiind principalul vinovat pentru cât de jos a ajuns reprezentativa României.