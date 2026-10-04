Cea mai virulentă reacție după dezastrul de la naționala României: ”O nație de lași, de trădători și de fricoși”

Curg criticile după ce naționala României a pierdut categoric în fața Poloniei, scor 0-6. Ionuț Lupescu (57 de ani) a avut una dintre cele mai vehemente reacții și a pus la zid întreaga conducere a Federației Române de Fotbal pentru acest dezastru.
Fostul mare internațional român este de părere că situația nu s-ar remedia printr-o plecare a lui Gică Hagi și consideră că adevărata problemă a fotbalului românesc este faptul că cei care se află în fruntea FRF nu se pricep la acest sport.
”Gică e într-o situație ingrată. El a moștenit ce a moștenit. Chiar dacă și-ar da demisia… Pentru el, ar fi negativ, că în cariera lui de antrenor ar avea mari probleme. Pe de altă parte, pe cine pui în locul lui, degeaba pui, pentru că e același lucru.
Am avut o perioadă bună, când Edi Iordănescu a calificat echipa la un EURO, așa cum a calificat-o, nu mai contează, s-a făcut mult marketing pe treaba asta. Probabil era o chestie între el și jucători și ar fi trebuit continuat cu orice risc și nu cred că ar fi fost riscuri foarte mari din partea Federației. Nu s-a vrut și uite unde s-a ajuns.
E foarte greu să vorbească despre fotbal (n.r. – cei de la FRF). Înțeleg că sunt într-o poziție care reprezintă fotbalul, dar ei nu cunosc istoria fotbalului românesc, ce să vorbească despre ce se întâmplă pe teren? Poți să stai și 20 de ani într-o instituție, dar tot nu înțelegi, asta-i problema”, a declarat Lupescu, la Digi Sport Matinal.
Ionuț Lupescu, care a fost contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 2018, a lansat un nou atac furibund la adresa acestuia și a precizat că după o serie de astfel de rezultate negative întreaga conducere a FRF ar trebui să demisioneze.
”Știți foarte bine, știți cum se votează, cum a fost pus acolo omul (n.r. – Răzvan Burleanu), pe cine a băgat la pușcărie, pe cine a omorât și așa mai departe. Problema nu se va schimba, pentru că noi suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși.
Probabil se va întâmpla ceva în Croația, s-a întâmplat la italieni, după a treia necalificare. Oamenii sunt responsabili și lasă locul altora. La noi, nu e vorba, că pentru ei contează doar salariile.
În ultimii 12 ani, câți selecționeri au fost? Șase-șapte selecționeri? Înseamnă că a dat greș și normal ar trebui să-și dea demisia, că e clar că nu se pricepe. Așa e logic, dar suntem în România și se poate întâmpla orice”, a spus Lupescu.
Prestația dezastruoasă a naționalei României în meciul din deplasare cu Polonia i-a adus în pragul disperării pe suporteri. Cei prezenți pe stadionul din Varșovia nu au mai îndurat umilința și au reacționat la adresa conducerii FRF.
Fanii au scandat împotriva președintelui Răzvan Burleanu, l-au înjurat și în final i-au cerut demisia. Șeful de la Casa Fotbalului este văzut ca fiind principalul vinovat pentru cât de jos a ajuns reprezentativa României.