Sport

Cea mai virulentă reacție după dezastrul de la naționala României: ”O nație de lași, de trădători și de fricoși”

Naționala României traversează un moment foarte greu după trei înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor. Un fost mare internațional, analiză dură după întregul dezastru.
Traian Terzian
04.10.2026 | 15:42
Cea mai virulenta reactie dupa dezastrul de la nationala Romaniei O natie de lasi de tradatori si de fricosi
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Se cer demisii după startul dezastruos al naționalei României în Liga Națiunilor. Sursă foto: colaj Fanatik
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Curg criticile după ce naționala României a pierdut categoric în fața Poloniei, scor 0-6. Ionuț Lupescu (57 de ani) a avut una dintre cele mai vehemente reacții și a pus la zid întreaga conducere a Federației Române de Fotbal pentru acest dezastru.

Ionuț Lupescu, comentarii acide după dezastrul de la naționala României

Fostul mare internațional român este de părere că situația nu s-ar remedia printr-o plecare a lui Gică Hagi și consideră că adevărata problemă a fotbalului românesc este faptul că cei care se află în fruntea FRF nu se pricep la acest sport.

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”Gică e într-o situație ingrată. El a moștenit ce a moștenit. Chiar dacă și-ar da demisia… Pentru el, ar fi negativ, că în cariera lui de antrenor ar avea mari probleme. Pe de altă parte, pe cine pui în locul lui, degeaba pui, pentru că e același lucru.

Am avut o perioadă bună, când Edi Iordănescu a calificat echipa la un EURO, așa cum a calificat-o, nu mai contează, s-a făcut mult marketing pe treaba asta. Probabil era o chestie între el și jucători și ar fi trebuit continuat cu orice risc și nu cred că ar fi fost riscuri foarte mari din partea Federației. Nu s-a vrut și uite unde s-a ajuns.

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E foarte greu să vorbească despre fotbal (n.r. – cei de la FRF). Înțeleg că sunt într-o poziție care reprezintă fotbalul, dar ei nu cunosc istoria fotbalului românesc, ce să vorbească despre ce se întâmplă pe teren? Poți să stai și 20 de ani într-o instituție, dar tot nu înțelegi, asta-i problema”, a declarat Lupescu, la Digi Sport Matinal.

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A cerut demisia conducerii FRF

Ionuț Lupescu, care a fost contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 2018, a lansat un nou atac furibund la adresa acestuia și a precizat că după o serie de astfel de rezultate negative întreaga conducere a FRF ar trebui să demisioneze.

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”Știți foarte bine, știți cum se votează, cum a fost pus acolo omul (n.r. – Răzvan Burleanu), pe cine a băgat la pușcărie, pe cine a omorât și așa mai departe. Problema nu se va schimba, pentru că noi suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși.

Probabil se va întâmpla ceva în Croația, s-a întâmplat la italieni, după a treia necalificare. Oamenii sunt responsabili și lasă locul altora. La noi, nu e vorba, că pentru ei contează doar salariile.

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În ultimii 12 ani, câți selecționeri au fost? Șase-șapte selecționeri? Înseamnă că a dat greș și normal ar trebui să-și dea demisia, că e clar că nu se pricepe. Așa e logic, dar suntem în România și se poate întâmpla orice”, a spus Lupescu.

Suporterii au răbufnit la Varșovia

Prestația dezastruoasă a naționalei României în meciul din deplasare cu Polonia i-a adus în pragul disperării pe suporteri. Cei prezenți pe stadionul din Varșovia nu au mai îndurat umilința și au reacționat la adresa conducerii FRF.

Fanii au scandat împotriva președintelui Răzvan Burleanu, l-au înjurat și în final i-au cerut demisia. Șeful de la Casa Fotbalului este văzut ca fiind principalul vinovat pentru cât de jos a ajuns reprezentativa României.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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