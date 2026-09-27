Sport

Ce s-a ales de un club de tradiție din România! A retrogradat și are golaveraj -14

Dezastrul este total pentru echipa de tradiție din România! A ajuns într-o situație disperată după retrogradare: înfrângeri pe linie și un golaveraj rușinos
Catalin Oprea
28.09.2026 | 00:05
Ce sa ales de un club de traditie din Romania A retrogradat si are golaveraj 14
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Ce s-a ales de un club de tradiție din România! A retrogradat și are golaveraj -14. Foto: Facebook
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Ceahlăul Piatra Neamț, echipă de mare tradiție în România, care până în urmă cu aproximativ 20 de ani era o prezență obișnuită în prima ligă, a ajuns acum într-o situație disperată, la scurt timp după retrogradarea din Liga 2 în Liga 3. Ca urmare a acestui moment petrecut la finalul sezonului trecut, jucătorii cu experiență au plecat de la echipă.

Ceahlăul Piatra Neamț, echipă de tradiție în România, a ajuns într-o situație dramatică

Contextul este însă chiar ceva mai larg decât atât. Mai exact, clubul din Piatra Neamț s-a confruntat și cu mari probleme financiare în ultimul timp, iar în sezonul trecut s-a pus la un moment dat chiar și problema falimentului. În cele din urmă acest scenariu „de groază” a fost evitat, dar este clar că performanța sportivă a avut mult de suferit în această conjunctură.

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Așadar, revenind, echipa antrenată de Daniel Stoica s-a văzut nevoită în acest context să înceapă acest sezon în seria 1 din Liga 3 având în componență aproape doar jucători tineri și foarte tineri. Iar această chestiune s-a văzut până acum din plin în evoluțiile echipei, și mai ales în rezultatele obținute până în acest punct al campionatului.

Ultimul loc în Liga 3, cu golaveraj -14

Concret, în primele șase etape, Ceahlăul a înregistrat cinci înfrângeri și doar un rezultat de egalitate, iar golaverajul este în acest moment unul mai mult decât rușinos pentru blazonul acestui club, respectiv 1-15, adică -14. Cel mai recent, echipa din Piatra Neamț a fost învinsă pe teren propriu de Aerostar Bacău cu scorul de 3-0.

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În mod evident în acest context, Ceahlăul Piatra Neamț se află în prezent pe ultimul loc în clasamentul seriei 1 din Liga 3. „Norocul” acestei echipe este reprezentat de faptul că în acest punct al campionatului în această serie mai există o formație cu doar un punct acumulat după primele șase etape. Este vorba despre CSM Pașcani, grupare care însă beneficiază de faptul că în acest moment are un golaveraj mai bun, de „doar” -10.

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