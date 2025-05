Ceaiul care îți curăță ficatul. Are beneficii uimitoare, dar trebuie consumat cu mare grijă

Sunt plante care îți curăță ficatul, atunci când sunt consumate sub diferite forme. Iar dacă vrei într-adevăr să ai un stil de viață echilibrat, poți opta pentru ele. Sunt o alternativă mult mai naturală.

Ceaiul verde îți curăță ficatul și are și alte beneficii

Este bine cunoscut faptul că . Cercetătorii au mai aflat însă și alte detalii suplimentare, care de altfel au și fost făcute publice recent.

O echipă de cercetători japonezi de la Universitatea Hiroshima a descoperit în urma unui studiu că un consum zilnic de ceai verde poate reduce riscul dezvoltării unor forme de cancer hepatic, în special hepatocarcinomul.

„În acest studiu, am analizat țesutul hepatic sănătos adiacent tumorilor la pacienți cu boli cronice non-virale ale ficatului. Prin analiza multi-omică a datelor transcriptomice și metabolomice, am căutat mecanismele moleculare care stau la baza dezvoltării HCC și am încercat să identificăm ținte noi pentru chimioprevenție”, explică Hikaru Nakahara, autorul principal al studiului, potrivit Surrey.

Mai departe, cercetătorii au vrut să afle dacă ceaiul verde curăță ficatul și dacă poate într-adevăr să contribuie la inversarea inflamației și îmbunătățirea procesului de îmbătrânire sănătoasă.

Ce au aflat cercetătorii despre ceaiul verde

Menționăm că aceștia sunt doi factori-cheie în reducerea riscului de boli cronice hepatice. Iar experimentele realiazte pe animale au confirmat într-adevăr faptul că ceaiul verde poate preveni inflamația indusă de dietele bogate în grăsimi.

„Suplimentarea cu antioxidanți, cum este epigallocatechin gallate (EGCG), ar putea ameliora aceste anomalii”, a mai completat unul dintre cercetători.

Sursa citată precizează că EGCG este un catechin cu puternice proprietăți antioxidante. Iar conform studiului realizat, acesta este capabil să neutralizeze radicalii liberi, molecule care contribuie la stresul oxidativ și inflamația cronică.

Astfel, un consum regulat de ceai verde poate să diminueze inflamația și de asemenea poate regla și metabolismul lipidic, reducând acumularea de grăsimi în ficat. Practic ceaiul verde curăță ficatul.

Iar același lucruri au fost confirmate și de alte studii similare realizate de-a lungul timpului. „Nu există dovezi clare că ceaiul verde poate trata cancerul. Există unele dovezi preliminare că poate reduce riscul unor cancere, dar acestea nu sunt concludente”, potrivit Cancer Research UK.

Specialiștii avertizează însă cu privire la doza consumată. Deși ceaiul verde consumat moderat este sigur și are beneficii uimitoare, și de asemenea pot provoca disconfort gastric.

Astfel, este esențial să găsim un echilibru. Totodată, persoanele care urmează anumite tratamente trebuie să discute cu mediul înainte. Ceaiul verde conține cofeină și teanină și poate interacționa cu anumite medicamente.