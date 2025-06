Ceaiurile cu care Andreea Marin a reușit să slăbească. „Există trei pe care mă bazez”

Andreea Marin a trecut prin multe schimbări de-a lungul anilor, mai ales în privința siluetei. A avut momente în care s-a confruntat cu kilograme în plus, dar de fiecare dată a reușit să revină la forma dorită. Ceaiurile pe care le-a folosit într-una dintre aceste perioade.

Ceaiurile care au ajutat-o pe Andreea Marin să slăbească

Andreea Marin este un exemplu pentru multe femei din România. Chiar dacă s-a confruntat cu greutăți încă de mică a reușit să depășească toate obstacolele și să fie o femeie de succes.

În plus, este o mamă devotată și, întotdeauna aranjată. Însă, a trecut și ea prin fluctuații de greutate, cu perioade în care a acumulat kilograme în plus

„Zâna” a fost mereu adepta unui stil de viață sănătos, fără excese culinare, iar sportul nu lipsește din rutina sa. În plus, la un moment dat, a mizat și pe trei tipuri de ceai care au ajutat-o să aibă o siluetă de invidiat.

„Există trei ceaiuri pe care mă bazez și pe care le fac de cu seară, pentru 2 litri de apă. Beau ceaiul a doua zi, pe parcursul întregii zile. Unul este destinat detoxifierii ficatului, unul detoxifierii intestinelor și celălalt este un ceai care face întregul corp să se simtă mai bine și impulsionează tranzitul intestinal.

Combină cuișoarele, lămâia, mărul, vișinele, dar în proporții diferite, în combinații diferite, scorțișoara, ceaiul verde, sunt cam 80 la sută dintre ingrediente”, a declarat Andreea Marin pentru

A slăbit 20 de kilograme

De curând, Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a dezvăluit că a slăbit 20 de kilograme, nu pentru că și-a dorit „să fie trasă prin inel”, ci pentru că asta i-au sugerat medicii. „Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi -am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună.

Doar startul pe care eu l-am numit ‘deblocarea’ a însemnat, în prima lună de dietă și detoxifiere, o slăbire mai rapidă, cam 5 kg, aveam și de unde. Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură si mai ușor de acceptat de către corpul meu”, a povestit Andreea Marin în emisiunea prezentată de Cristi Brancu.