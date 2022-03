Cealaltă faţă a derby-ului Real Madrid – Barcelona! Cum arată cele mai sexy soţii şi iubite din El Clasico. Foto

Real Madrid şi Barcelona se vor duela duminică, de la ora 22:00, în La Liga, iar în tribunele de pe “Santiago Bernabeu” se vor afla, printre suporterii, şi iubitele sau soţiile starurilor din .

Soţiile şi iubitele fotbaliştilor de la Real Madrid. Cine s-a cuplat cu “fosta” lui Neymar

Thibaut Courtois şi Mishel Gerzig au o relaţie de ceva timp, după ce au fost fotografiaţi împreună de mai multe ori, însă anunţul oficial a fost făcut abia în vara anului trecut. Atunci, portarul lui Real Madrid a postat o poză alături de modelul din Israel, la care a adăugat mesajul: “iubirea vieţii mele”.

Karoline Lima a fost iubita lui Neymar, iar acum se iubeşte cu Eder Militao. Brazilianca a făcut carieră pe Instagram, de unde a mers spre modeling. Conform presei din Brazilia, tânăra ar avea o avere estimată la 1.500.000 de dolari, bani obţinuţi cu ajutorul postărilor de pe reţele de socializare, în care a făcut publicitate pentru diferite produse.

David Alaba este căsătorit cu Shalimar Heppner şi şi-au început realaţia în 2017, când fundaşul evolua la Bayern Munchen. Fiică a unui cunoscut bucătar, poreclit “Gordon Ramsey al Germaniei”, soţia internaţionalului austriac este model şi manager PR.

Mina Bonino este soţia lui Federico Valverde, cel care a decis ultimul El Clasico. Argentinianca este jurnalistă şi l-a abordat pe fotbalistul lui Real Madrid cu ajutorul… reţelelor de socializare. “Dacă mă întrebi de ce am început să-i scriu, nu știu, sincer. Îl urmăream, dar nu vorbeam prin mesaje. I-am comentat într-o zi la o poza, dar nu mă așteptam să răspundă. Am tot vorbit online un timp, după care am simțit nevoia să ne cunoaștem personal”, a explicat Mina.

Luka Jovic nu a reuşit să se impună la Real Madrid, însă întoarce toate privirile cu ajutorul iubitei. Fotbalistul are o relaţie cu Sofija Milosevic, un cunoscut model din Serbia, care în trecut s-a mai iubit cu Viktor Troicki sau Adem Ljajic. Cei doi au devenit părinţi în septembrie 2020, când s-a născut primul copil al cuplului.

Soţiile şi iubitele fotbaliştilor de la FC Barcelona. Noul star al catalanilor se iubeşte cu fata selecţionerului Spaniei

Daniela Jehle are grijă de liniştea lui Marc-Andre ter Stegen, portarul Barcelonei. Cei doi s-au cunoscut în 2012, iar cinci ani mai târziu, în 2017, s-au căsătorit. Soţia fotbalistului a studiat arhitectura şi a locuit timp de trei ani în California, înainte să se mute în Barcelona.

Shakira şi Gerard Pique formează un cuplu din 2011, după ce s-au întâlnit, cu un an înainte, la filmările videoclipului piesei “Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul Campionatului Mondial din 2010. Chiar dacă au devenit părinţi, cei doi nu au făcut încă pasul spre căsătorie. “Vreau să fiu iubita lui, prietena lui, puţin din fructul oprit”, spunea cântăreaţa atunci când a fost întrebată de ce nu au ajuns încă la altar.

Jordi Alba este căsătorit cu Romarey Ventura, după ce s-au cunoscut în 2015. Pe atunci, fotbalistul avea deja trei ani de când juca la FC Barcelona, în timp ce iubita lui era studentă în Sevilla. Între timp, femeia şi-a făcut o carieră de influencer cu ajutorul Instagram-ului, unde este urmărită de peste 570.000 de persoane.

Elena Galera l-a cunoscut pe Sergio Busquets în 2013, iar între timp s-au şi căsătorit. Înainte să-l cunoască pe mijlocaşul Barcelonei, a lucrat ca asistentă într-un spital de Sabadell. Intrată în familia clubului de pe “Camp Nou”, aceasta a legat o strânsă prietenie cu Antonela Roccuzzo, soţia lui Lionel Messi.

Ferran Torres , după ce s-a transferat de la Manchester City, iar în Catalonia s-a întors şi Sira Martinez. Iubita fotbalistului este fiica lui Luis Enrique, fost antrenor şi jucător pe “Camp Nou” şi actualul selecţioner al Spaniei.