Ceanu Zheng, relație din interes cu Iuliana Beregoi? Cât de bine cotate financiar sunt conturile de socializare ale influencerului

Declarațiile recente făcute de Olga Verbițchi despre tiktokerul Ceanu Zheng ridică niște semne de întrebare cu privire la relația acestuia cu artista Iuliana Beregoi.

Olga Verbițchi a fost în relație cu Ceanu Zheng, partenerul Iulianei Beregoi

a încins spiritele în mediul online cu niște confesiuni făcute despre idila pe care a avut-o cu actualul partener al Iulianei.

Vedeta de peste Prut a spus în cadrul unui podcast că influencerul cu origini chinezești s-ar folosi de anumite nume mari, cu priză la public în mediul online, pentru a-și face publicitate. Oare chiar așa să fie? FANATIK a analizat ce potențial financiar au conturile de socializare ale lui Ceanu. Acestea au crescut simțitor mai ales de când e asociat cu Iuliana Beregoi.

Deși cei doi nu au recunoscut niciodată cu subiect și predicat că sunt un cuplu, cu toate că Iuliana l-a alintat de multe ori pe influencer cu apelativul ”iubire”, cei doi și-au asumat până la urmă relația. Au făcut-o fără să se folosească de prea multe cuvinte ori declarații siropoase. Ba chiar, , Eva, în cadrul unui live.

Mai mult, Iuliana se află în aceste zile în New York, ați ghicit, împreună cu Ceanu. Înainte de a afla cât ar câștiga iubitul basarabencei de pe urma rețelelor de socializare, vă prezentăm declarațiile mai mult decât interesante făcute de Olga despre el.

„El cu mine a fost pentru hype”

„Eu am ieșit cu Ceanu, timp de vreo 2-3 săptămâni. Am fost prima cu care el a ieșit din toate astea noi. Eu, Maria, Iuliana și Andreea. Breaking news! Eu am fost cu Ceanu”, a declarat Olga Verbițchi

„El cu mine a fost pentru hype, a văzut că nu merge. M-a lăsat, nu că ne-am despărțit, m-a trimis… (n.r.: la plimbare). După aia a fost cu Mara Ognean, tot pentru hype. Mara e prietena mea din România. Noi ne-am împrietenit după ce ea a fost cu Ceanu. Ne-am întâlnit după și am vorbit despre el. Ne-am dat seama că a făcut cu amândouă la fel”, a mai spus Olga.

Cu alte cuvinte, cântăreața a mărturisit că influencerul a încercat să se facă și mai popular folosindu-se de câteva nume celebre din social-media.

Ceanu Zheng are lipici la bani. Estimările câștigurilor din TikTok și Instagram

Declarațiile domnișoarei Verbițchi pot fi luate cu titlu de presupunere. Pentru a fi corecți, nimeni nu poate spune cu certitudine dacă relația cu Iuliana e din interes doar pentru că alte două povești de iubire nu au funcționat!

Dacă despre Iuliana Beregoi , cum se prezintă Ceanu Zheng?

Ei bine, vă spunem că partenerul Iulianei are aproape 300.000 de urmăritori pe Instagram. TikTok este rețeaua unde influencerul e mai mereu on! Chinezul realizează des live-uri în urma cărora primește bani de la susținători. Băiatul e îndrăgit de peste 1,8 milioane de persoane acolo!

Dacă l-a ajutat sau nu relația cu Iuliana pentru a-și crește rating-ul și șansele de a scoate bani frumoși din online sau nu… rămâne să interpreteze fiecare.

Postările de pe Instagram, mai valoroase decât cele de pe TikTok

Potrivit calculelor făcute de FANATIK, pentru fiecare videoclip publicat pe TikTok, Ceanu Zheng ar încasa undeva între 158 și 399 de dolari americani, fără să ținem cont aici de cadourile sub formă de bani primite la duelurile live!

Acesta ar lua între 780 și 1.980 lei, în medie, pe fiecare filmuleț amuzant! Având în vedere că are 269 de videoclipuri postate, acesta se pare că a făcut deja o mică avere doar din TikTok! Dacă ar fi să calcuăm suma minimă pe care o poate primi pe clip, de 780 lei, acesta ar trebui să aibă deja în cont aproape 210.000 de lei!

Cât de bine cotată este, însă, pagina sa de Instagram, unde are mai puțini urmăritori? Estimările câștigurilor de pe Insta sunt ceva mai mari față de TikTok! Pentru fiecare postare de pe Instagram, Ceanu ar primi între 987 și 1.495 de dolari. În lei, sumele variază între 4.915 și 7.440!

În concluzie, oricare ar fi adevărul din spatele succesului său, pornind de la declarațiile Olgăi Verbițchi, cert este că atât Ceanu cât și Iuliana au găsit cheia succesului. Realitatea o poate constata oricine. Cei doi obțin bani mai mult decât frumoși din online.