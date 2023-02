Cearta cu Luis Campos i-a fost fatală lui Neymar? PSG a găsit cumpărător care plătește 60 de milioane de euro pentru brazilian

Situația lui Neymar la PSG nu este una bună, chiar dacă brazilianul și-a prelungit contractul cu campioana Franței. S-a vorbit despre faptul că a fost pus pe lista jucătorilor dispensabili, iar diferendul cu directorul sportiv, Luis Campos, după ultimul meci din campionat, cu Monaco, pare că i-a pecetluit soarta.

Ieri, PSG a primit vizita lui Bayern, în prima manșă a optimilor de finală din Liga Campionilor. , cu același marcator, Kingsley Coman. Și, pentru prima dată după 2011, parizienii au trei eșecuri la rând în meciurile oficiale din toate competițiile.

Însă, potrivit presei franceze, nu a fost singurul eveniment notabil din tabăra lui PSG. că Nasser Al-Khelaïfi, proprietarul echipei, a primit vizita omologului său de la Chelsea, Todd Boehly.

Americanul a cheltuit deja o avere pentru a da o nouă față echipei sale. Și, așa cum ați aflat din FANATIK, doar în această iarnă .

Dar pare să nu fie complet mulțumit. Vizita sa la Paris a avut un scop precis. Mai exact, tratative legate de Neymar, pe care Boehly și l-ar dori din vară la echipa sa.

🚨 Chelsea owner Todd Boehly met Nasser Al-Khelaïfi on Tuesday in Paris to discuss, in particular, the case of Neymar and the conditions for his potential arrival in the Premier League next summer.

— Chelsea Dodgers 🧢 (@TheBlueDodger)