Conflict de opinii în coaliţie pe tema creşterii vârstei de pensionare. Marius Budăi: „PNL şi USR ar trebui să susţină politicile de creştere a natalităţii”

Fostul ministru al muncii spune că PSD nu acceptă creşterea vârstei de pensionare. Marius Budăi afirmă că guvernul trebuie să se precocupe de creşterea speranţei de viaţă sănătoasă
Daniel Spătaru
10.09.2025 | 18:22
Conflict de opinii in coalitie pe tema cresterii varstei de pensionare Marius Budai PNL si USR ar trebui sa sustina politicile de crestere a natalitatii
Marius Budăi le cere PNL şi USR să voteze inţiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS Foto: Hepta

Fostul ministru al muncii, deputatul PSD Marius Budăi, critică propunerile legate de creșterea vârstei de pensionare, în contextul în care premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai USR au sugerat că s-ar putea lua o asemenea măsură.

„PNL şi USR ar trebui să susţină politicile de creştere a natalităţii”

„Alternativa creșterii natalității este creșterea vârstei de pensionare?! Văd că, după premierul Bolojan, și cei de la USR vor să crească vârsta de pensionare. Le spun tuturor să înceteze cu aceste amenințări la adresa celor care muncesc! PSD nu va accepta sub nicio formă o astfel de măsură!”, arată Marius Budăi, într-o postare pe Facebook.

Reacţia fostului ministru al muncii vine după ce şeful guvernului a spus într-o emisiune tv că România trebuie să crească vârsta de pensionare, pentru a nu risca să ajungă în situaţia de nesustenabilitate a sistemului de pensii. În prezent, în ţara noastră, vârsta de pensionare este de 65 de ani la bărbaţi şi 62,4 ani la femei.

„Legea pensiilor din sistemul public are prevederi clare în acest sens, a fost jalon în PNRR și are acceptul Comisiei Europene. Dacă PNL și USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, atunci să susțină politicile de creștere a natalității. Iar primul pas ar fi să admită că au greșit și voteze în Parlament inițiativa PSD pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS, mai arată Marius Budăi, în postarea sa.

„Trebuie să ne ocupăm de creşterea speranţei de viaţă sănătoasă”

Ultima creştere a vârstei de pensionare în România a fost în ianuarie 2025, când aceasta a crescut la 62,4 ani. De altfel, se are în vedere ca până în 2035 vârsta de pensionare să fie atât la femei, cât şi la bărbaţi, de 65 de ani. Marius Budăi spune că această vârstă se înscrie în vârsta medie de pensionare din Uniunea Europeană.

„Trebuie, mai întâi, să ne ocupăm de creșterea speranței de viață sănătoasă și după aceea să creștem vârsta de pensionare”, mai consideră fostul ministru al muncii.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
