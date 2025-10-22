Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”

ADVERTISEMENT

Ideea ca soţia lui Călin Georgescu, Cristela, să candideze la preşedinţia României a fost lansată pentru prima oară de Dumitru Dragomir la FANATIK, într-o emisiune cu Horia Ivanovici. Fostul politician şi om de fotbal a vorbit la „Profeţiile lui Mitică” despre contextul în care a făcut această propunere.

Florin Zamfirescu și Dumitru Dragomir, dispută în legătură cu Cristela Georgescu

Dumitru Dragomir a povestit că a avut inclusiv o dispută verbală cu actorul Florin Zamfirescu, având-o ca subiect pe Cristela Georgescu. După câteva schimburi de replici cei doi au revenit la vechea amiciţie.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus-o prima dată, eu am propus aici la FANATIK . Şi nici nu era o greşeală. De-aici de la Fanatik au luat-o, de la propunerea mea. Florin Zamfirescu mi-a şi dat telefon şi s-a legat de mine. I-am spus că noi am făcut o chestie, am zis despre Cristela că e ‘Cristelniţa’. Cristelniţa e ceva sfânt, nu e o poreclă aiurea. Şi mă sună actorul Florin Zamfirescu, cu care eu sunt amic şi pe care îl admir. Spune: Domnu’ Mitică, ce e dom’le asta cu Cristelniţa?’; ‘Domnule Zamfirescu, cristelniţa e un obiect sfânt’; Asta ai vrut să spui?’; ‘Bineînţeles, domnule Zamfirescu, lumea ştie ce înseamnă cristelniţă!’ El atunci a zis: ‘Aoleu, domnu’ Dragomir, atunci este altceva'”, a povestit Oracolul de la Bălceşti discuţia avută cu actorul Florin Zamfirescu.

Dumitru Dragomir: „Cristela ar fi câștigat președinția României”

că dacă soţia lui Călin Georgescu s-ar fi înscris în cursa pentru Palatul Cotroceni România ar fi avut acum primul preşedinte femeie din istoria ţării. „Eu am spus aici la Fanatik că dacă în locul domnului Georgescu se înscria doamna Cristela, astăzi aveam preşedinte o doamnă. Până mor o să spun asta. Că şi ea defilase foarte bine la televizor, jucase foarte bine doamna”, a mai spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Totuşi, fostul deputat admite că ar fi putut exista totuşi ceva probleme în calea Cristelei Georgescu c[tre fotoliul prezidenţial. „Am fi avut prima femeie preşedinte dacă nu-i puneau ăşia tălpi. Totuşi, preşedintele unei ţări nu este ceea ce alege electoratul. Ajunge preşedinte cine dictează aia de-afară”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT