News

Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”

Dumitru Dragomir a vorbit despre posibilitatea ca soţia lui Călin Georgescu să fi candidat la preşedinția României. El a dezvăluit şi motivul contrelor cu actorul Florin Zamfirescu.
Daniel Spătaru
22.10.2025 | 21:00
Cearta intre actorul Florin Zamfirescu si Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu Castiga alegerile
EXCLUSIV FANATIK
Cristela Georgescu a fost subiect de polemică între Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ideea ca soţia lui Călin Georgescu, Cristela, să candideze la preşedinţia României a fost lansată pentru prima oară de Dumitru Dragomir la FANATIK, într-o emisiune cu Horia Ivanovici. Fostul politician şi om de fotbal a vorbit la „Profeţiile lui Mitică” despre contextul în care a făcut această propunere.

Florin Zamfirescu și Dumitru Dragomir, dispută în legătură cu Cristela Georgescu

Dumitru Dragomir a povestit că a avut inclusiv o dispută verbală cu actorul Florin Zamfirescu, având-o ca subiect pe Cristela Georgescu. După câteva schimburi de replici cei doi au revenit la vechea amiciţie.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus-o prima dată, eu am propus aici la FANATIK să candideze Cristela la preşedinţie. Şi nici nu era o greşeală. De-aici de la Fanatik au luat-o, de la propunerea mea. Florin Zamfirescu mi-a şi dat telefon şi s-a legat de mine. I-am spus că noi am făcut o chestie, am zis despre Cristela că e ‘Cristelniţa’. Cristelniţa e ceva sfânt, nu e o poreclă aiurea. Şi mă sună actorul Florin Zamfirescu, cu care eu sunt amic şi pe care îl admir. Spune: Domnu’ Mitică, ce e dom’le asta cu Cristelniţa?’; ‘Domnule Zamfirescu, cristelniţa e un obiect sfânt’; Asta ai vrut să spui?’; ‘Bineînţeles, domnule Zamfirescu, lumea ştie ce înseamnă cristelniţă!’ El atunci a zis: ‘Aoleu, domnu’ Dragomir, atunci este altceva'”, a povestit Oracolul de la Bălceşti discuţia avută cu actorul Florin Zamfirescu.

Dumitru Dragomir: „Cristela ar fi câștigat președinția României”

Dumitru Dragomir este convins că dacă soţia lui Călin Georgescu s-ar fi înscris în cursa pentru Palatul Cotroceni România ar fi avut acum primul preşedinte femeie din istoria ţării. „Eu am spus aici la Fanatik că dacă în locul domnului Georgescu se înscria doamna Cristela, astăzi aveam preşedinte o doamnă. Până mor o să spun asta. Că şi ea defilase foarte bine la televizor, jucase foarte bine doamna”, a mai spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Digi24.ro
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

Totuşi, fostul deputat admite că ar fi putut exista totuşi ceva probleme în calea Cristelei Georgescu c[tre fotoliul prezidenţial. „Am fi avut prima femeie preşedinte dacă nu-i puneau ăşia tălpi. Totuşi, preşedintele unei ţări nu este ceea ce alege electoratul. Ajunge preşedinte cine dictează aia de-afară”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România!...
Digisport.ro
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă

Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: "Câştiga alegerile!"

Țigările electronice, soluția eficientă pentru cei care vor să se lase de fumat....
Fanatik
Țigările electronice, soluția eficientă pentru cei care vor să se lase de fumat. Ce spun ghidurile oncologice din SUA despre ele
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau...
Fanatik
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au cum să își piardă dreptul de proprietate”
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe...
Fanatik
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Scandal în WTA! O jucătoare le acuză pe Swiatek și Sabalenka că dețin...
iamsport.ro
Scandal în WTA! O jucătoare le acuză pe Swiatek și Sabalenka că dețin un nivel prea mare de testosteron
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!