A avut los o ceartă strașnică între cei doi copii ai familiei Măruță, Eva și David. Cea care a reușit să-i împace a fost Andra, după un eșec al lui Cătălin. Vă spunem mai jos cum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălin Măruță a făcut o filmare din locuință, în dimineața zilei de miercuri. El a reușit să surprindă momentul în care micuții au început să se contrazică.

Problema era locul în avion, ambii dorind să stea la geam. Prezentatorul de la Pro TV a încercat să liniștească spiritele, fără prea mult succes, însă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ceartă între cei doi copii ai familiei Măruță, Eva și David. Cum a reușit Andra să-i împace

Eva și David au început să se contrazică de la primele ore ale dimineții: „eu stau la geam!”, „ba eu stau la geam”, „eu stau la geam în avion.”

Cătălin Măruță a încercat să stingă conflictul pe un ton calm. Prezentatorul a sperat că cei doi se vor împăca, dar cei mici au respins propunerea tatălui.

ADVERTISEMENT

În acel moment, a intervenit Andra. Artista a reușit să readucă pacea în casă fără prea mult efort: „iubiții mei, la plecare stă unul dintre voi, la întoarcere stă celălalt.” Totuși, cei mici ar fi vrut să stea la geam, amândoi, la prima cursă. Mama lor a rezolvat problema rapid: „nu vreau să ne certăm.”

De curând, Andra a povestit cum au ajuns Eva și David persoane publice. Ea a explicat că au luat decizia de a le face conturi pe rețelele de socializare după ce tot mai multă lume distribuia imagini cu cei doi, fără acordul părinților, realizate la diferite petreceri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, începuseră să apară tot mai multe pagini cu numele micuților, create de fani. Astfel, faimoșii lor părinți au hotărât că cel mai bine ar fi să-și expună copiii controlat, ei fiind cei care admistrează respectivele conturi: „am zis decât să posteze alții poze cu copilul meu, mai bine o fac eu controlat, adică public eu o poză, nu una făcută aiurea la o petrecere,” a spus Andra.

„O facem conștient. Eva are postări pe Facebook, fără nicio lipsă de modestie, dar cred că are una dintre cele mai puternice pagini. Are postări cu 500.000 de like-uri, adică pe fiecare postare,” a adăugat Cătălin Măruță

ADVERTISEMENT