Video

Cearta istorică a lui Corneliu Vadim Tudor cu Gigi Becali. Mitică Dragomir, dezvaluiri teribile: “Nici Ion Iliescu nu sufla în faţa lui! Ne făcea varză şi apoi ne scotea la şpriţ!”

Dumitru Dragomir a depănat, la "Profeţiile lui Mitică", momente fabuloase trăite alături de Corneliu Vadim Tudor. El a vorbit şi de unde a pornit cearta lui Vadim cu Gigi Becali.
Daniel Spătaru
19.10.2025 | 13:23
Cearta istorica a lui Corneliu Vadim Tudor cu Gigi Becali Mitica Dragomir dezvaluiri teribile Nici Ion Iliescu nu sufla in fata lui Ne facea varza si apoi ne scotea la sprit
EXCLUSIV FANATIK
Corneliu Vadim Tudor s-a certat cu Gigi Becali, dar a continuat să ţină cu Steaua, cum se numea echipa pe vremea aceea Foto: colaj Fanatik

Ales de două ori deputat pe listele Partidului România Mare, în 2000 şi 2004, Dumitru Dragomir a rememorat la „Profeţiile lui Mitică” amintiri fabuloase cu liderul partidului Corneliu Vadim Tudor, de care a fost foarte apropiat.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Nimeni nu se punea cu Corneliu Vadim Tudor, îţi aducea un miliard de argumente”

„Pe Vadim îl blestemase geniul. Îl trăsnise geniul. Este o povară să fii genial, pentru te dușmănesc toți”, şi-a început Dumitru Dragomir amintirile despre Corneliu Vadim Tudor.

Fostul şef de la LPF a rămas impresionat de inteligenţa lui Corneliu Vadim Tudor, afirmând că este persoana cea mai deşteaptă pe care a cunoscut-o vreodată. „Vadim era mult mai deştept decât noi toți la un loc. Când stăteai de vorbă cu el nu sufla nimeni, nu era nimeni mai deștept ca el! Din 10 certuri cu el, de șapte-opt ori cedam eu, de două ori ceda el. Nu se putea pune nimeni cu el, îţi aducea un miliard de argumente. Nici Iliescu nu sufla în faţa lui Vadim! Îl lăsa în pace”, a povestit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir dezvăluie de ce s-au certat Corneliu Vadim Tudor şi Gigi Becali

În afară de cariera politică şi literară, Corneliu Vadim Tudor era un împătimit al fotbalului. Dumitru Dragomir, deşi în partid cu acesta, a aflat pe pielea lui cât de mare era pasiunea lui Vadim pentru sportul rege. „Ţinea cu Steaua. Vai, te mânca! De două ori a scris să fiu dat afară, că nu câştigase Steaua din cauza arbitrilor. El era la cuţite cu Gigi Becali, dar ţinea cu Steaua”, a mai povestit Dragomir.

În continuare, „Oracolul de la Bălceşti” a povestit motivele care au dus la cearta dintre Vadim şi Gigi Becali. „Vadim l-a băgat în parlament pe Gigi, dar Gigi vrea să domine el pe toată lumea şi se ceartă cu toată lumea. Păi cum să-l domini pe Vadim? Şi atunci s-au certat.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Dacă l-a băgat pe Gigi în parlament, îţi dai seama că a ţinut la el. Şi după aceea, când se înjurau, ce mai râdeam cu Vadim la restaurant! Nu-l duşmănea pe Gigi deloc. A rămas o răceală între ei, pentru că Gigi nu uită, iar Vadim era slobod la gură. Te făcea de îţi venea să fugi din ţară”, a spus Dragomir.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei

„Vadim azi te făcea praf, mâine te chema la şpriţ şi îşi cerea scuze”

În ciuda temperamentului său vulcanic, Corneliu Vadim Tudor nu ţinea însă supărările multă vreme, iar dacă jignea pe cineva era dispus oricând să-şi ceară scuze public.

„Avea un respect nemaipomenit faţă de demnitatea omului. Te făcea praf acum, dar mâine strângea 50-60 de inşi, mergeau la un şpriţ şi îşi cerea scuze, în faţa tuturor, celui pe care îl făcuse praf cu o zi înainte”, a mai povestit Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cearta istorică a lui Corneliu Vadim Tudor cu Gigi Becali. Mitică Dragomir, dezvaluiri teribile: “Nici Ion Iliescu nu sufla în faţa lui! Ne făcea varză şi apoi ne scotea la şpriţ!”

 

Se cutremură Arena Națională! Câte bilete s-au vândut până duminică dimineața pentru Dinamo...
Fanatik
Se cutremură Arena Națională! Câte bilete s-au vândut până duminică dimineața pentru Dinamo – Rapid. Interes ridicat din partea fanilor. Update Exclusiv
Mihai Rotaru, prima reacție după Craiova – Slobozia. „Ne-a ieșit strategia. Nu mă...
Fanatik
Mihai Rotaru, prima reacție după Craiova – Slobozia. „Ne-a ieșit strategia. Nu mă interesează FCSB și CFR!”. Cuvinte tari despre Baiaram. Exclusiv
Povestea uluitoare a lui Imad Kassas, omul care a bătut FCSB și pe...
Fanatik
Povestea uluitoare a lui Imad Kassas, omul care a bătut FCSB și pe Gigi Becali: „Arabule, dă-mi mie echipa!”. Dezvăluiri de culise: „Face ședințe cu fiica și soția”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează,...
iamsport.ro
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează, se luptă pentru fiecare minge'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!